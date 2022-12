GF Vip, nuovo conduttore tra Soleil Sorge e Giulia Salemi?/ Signorini verso l’addio..

Grande Fratello vip 7, il cast non si conferma al Grande Fratello vip 8?

Il detto “squadra che vince non si cambia” potrebbe non valere per il Grande Fratello vip, che per la nuova edizione in cantiere potrebbe prevedere la sostituzione di Alfonso Signorini con Soleil Sorge o Giulia Salemi, in un cast radicalmente cambiato. Stando all’indiscrezione ripresa da Novella 2002, il blogger Alessandro Rosica fa sapere che Alfonso Signorini non vestirebbe oltremodo i panni di conduttore del reality dei vip, per l’edizione Grande Fratello vip 8 -sempre ammesso e concesso che i vertici Mediaset confermino nei palinsesti di Canale 5 il sequel del reality delle celebrità, per il nuovo anno 2023 in arrivo. Ma non é tutto. “Dalla prossima edizione Alfonso Signorini non condurrà più il fratello vip! Cambieranno anche gli opinionisti!!!“. Uno stravolgimento, perciò, ci potrebbe essere anche tra le opinioniste” é quanto rende noto il beninformato online, tra le ultime anticipazioni TV. Dunque, stando al rumor anche il duo di opinioniste del Grande Fratello vip 7 , Sonia Bruganelli e Orietta Berti potrebbe non confermarsi al timone del reality. Una voce che per il giornale diretto da Roberto Alessi che la riprende – va presa con le dovute pinze, visto il buon volume di ascolti che la squadra attuale di produzione del Grande Fratello vip registra.

Il web elegge Soleil Sorge e Giulia Salemi per l’upgrade

E, nell’attesa di una conferma o smentita della voce sul rinnovo del cast in circolo, intanto, prende vita il totonomi che si delineerebbe dopo l’uscita di scena dal reality del conduttore e le opinioniste uscenti. O almeno, questo secondo il sentiment dei telespettatori attivi sui social.

In sostituzione di Alfonso Signorini potrebbe condurre il Grande Fratello vip 8 un’ex volto concorrente del reality, a scelta tra Soleil Sorge -che é ora sulla cresta dell’onda del successo anche per il rilascio del libro Il manuale della stronza- e Giulia Salemi, che é approdata di recente alla Camera per un discorso sulla violenza di genere, dando libero sfogo alla sua influenza. Ma non é tutto. Perché le ex Grande Fratello vip 6 e l’ex Grande Fratello vip 5 sono suggerite dai telespettatori online anche come papabile nuove opinioniste del reality dei vip, mentre intanto coprono un ruolo nel gioco. Soleil conduce il web format parallelo del GFvip, il GFvip party, e Giulia é la trend setter della Social Room.

Tra gli altri volti TV suggeriti dal pubblico, per la conduzione e il ruolo di opinionista al reality dei vipponi, spicca anche l’altro ex Grande Fratello vip 5 Pierpaolo Pretelli, che ora conduce il GFvip party in tandem con Soleil, e in aggiunta la conduttrice storica in casa Mediaset, Alessia Marcuzzi. Non si fa azzardata neanche l’ipotesi di un rinnovato ingaggio al reality di Barbara D’Urso, per la quota ritorno alla conduzione.

