GF Vip, Oriana delusa da Antonino/ “Qui l’unico che non ha tatto sei tu!”

GF Vip 2022, Oriana Marzoli contro Antonino Spinalbese: “Pensavo fossi diverso“

Al Grande Fratello Vip 2022, nella puntata andata in onda ieri sera, Oriana Marzoli ha vissuto una vera e propria crisi. L’incontro tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini l’ha fatta soffrire, al punto da uscire volontariamente dal Confessionale per non assistere alle immagini di loro due insieme. Alla fine, però, l’influencer è stata tirata in mezzo da Alfonso Signorini, che l’ha invitata ad andare in giardino per confrontarsi direttamente con loro due. Oriana è parsa invisibile all’hairstylist, che sembrava avere occhi solo per Ginevra.

Oltre al confronto a tre in diretta, però, la concorrente venezuelana ha sbottato contro il coinquilino anche durante la pubblicità. Come riporta Biccy, infatti, Oriana ha attaccato Antonino senza mezzi termini accusandolo di mancanza di tatto e sensibilità: “Io pensavo che fossi diverso. Tu caro Antonino dici che io non ho tatto, ma qui l’unico che non ha tatto sei tu. Mi sono sentita di troppo e come se non fossi contata nulla per te. Quello che è successo non mi ha fatto stare bene e lo sai benissimo“.

La crisi di Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip 2022

Oriana Marzoli si è sentita usata e tradita nella fiducia da Antonino Spinalbese, che al Grande Fratello Vip 2022 aveva inizialmente palesato un vero e proprio interesse nei suoi confronti, sino a troncare i rapporti. Ora l’influencer venezuelana intende a tutti i costi riscattarsi da questa delusione e lo attacca apertamente: “Tu pensi sempre a te, ma ti metti nei miei panni? A me danno fastidio tante cose come a te sappilo. Anche l’altro giorno mi hai detto che ti volevi allontanare. Io allora ho detto che ti sarei rimasta amica, anche se non mi andava“.

Il suo sfogo è proseguito così: “L’ho detto per provare a fare un percorso più tranquillo. Tu però hai fatto l’amicizia esagerata con Giaele e adesso questo con Ginevra. Ma tu pensi che io sto bene adesso?“. La delusione di Oriana Marzoli è evidente, così come le sue lacrime in diretta per un confronto che l’ha gettata ulteriormente nello sconforto. Antonino Spinalbese da questo momento si è ripromesso di fare un percorso individuale: non ci sarà più spazio per l’influencer nel suo cuore?

