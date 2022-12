GF Vip, Oriana Marzoli attacca la Bruganelli/ “Chissà cosa pensi di una donna che…”

Oriana Marzoli contro Sonia Bruganelli: l’affronto al Grande Fratello Vip 2022

Al Grande Fratello Vip 2022 Oriana Marzoli torna ad attaccare Sonia Bruganelli a distanza, dopo il furibondo attacco sferrato dall’opinionista ai suoi danni durante la scorsa puntata. La concorrente si è ritrovata a parlare, assieme ad alcune coinquiline, della sofferenza di Nikita Pelizon per il due di picche ricevuto da Luca Onestini. La ragazza è scoppiata a piangere per questa delusione amorosa: provava un reale interesse per l’ex Uomini e donne che, però, non è stato ricambiato.

L’occasione per Oriana è quella di bacchettare la Bruganelli, che l’aveva criticata in puntata per aver sofferto dopo l’allontanamento di Antonino Spinalbese. Ora che la medesima sofferenza amorosa è toccata a Nikita, l’influencer venezuelana vuole vedere se l’opinionista la attaccherà nella prossima puntata così come ha fatto con lei: “Io comunque voglio sentire Sonia la prossima puntata, vi giuro che lo dirò. Dov’è la telecamera? Voglio sapere quello che pensi veramente nella prossima puntata. Visto che neanche si sono baciati, voglio vedere cosa pensi di una donna che piange per quattro giorni! Voglio capire. Grazie, sto aspettando la tua risposta“.

Oriana Marzoli e Sonia Bruganelli: le scorie dopo il litigio in diretta

Le parole di Oriana Marzoli rappresentano un duro affronto a Sonia Bruganelli, segno che i contrasti tra le due al Grande Fratello Vip 2022 non sono ancora del tutto superati. “Io lo capisco che possa esserci rimasta delusa, però è vero anche che una donna che entra dentro Casa e dopo sette giorni comunque vive tutta questa intimità con un uomo non vuol dire che poi dopo debba per forza creare una storia d’amore” aveva detto l’opinionista nei suoi confronti, in riferimento all’avvicinamento a Antonino Spinalbese.

L’influencer aveva prontamente replicato: “Sinceramente come donna non so cosa pensare di te! Mamma mia, non ti voglio neanche ascoltare“. Arriverà nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 2022 l’ennesimo confronto tra concorrente e opinionista? Intanto sul web esplode il caso dopo che Oriana ha confessato a Sarah Altobello di avere un ritardo. Molti utenti hanno parlato di un’ipotetica gravidanza dopo le notti di passione vissute con Antonino Spinalbese, sebbene le possibilità siano pressoché nulle.

