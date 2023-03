GF Vip, Oriana Marzoli delusa da Donnamaria/ “Vuole sminuire il mio momento e…”

GF Vip, Oriana delusa da Edoardo Donnamaria: lo sfogo con Tavassi

Al Grande Fratello Vip 2022 Oriana Marzoli è stata eletta prima finalista ufficiale di questa edizione. L’influencer venezuelana è risultata la preferita del pubblico nella precedente puntata ed è volata di diritto nella finalissima del prossimo 3 aprile. Tuttavia, c’è qualcuno che, a suo dire, avrebbe sminuito tale traguardo: Edoardo Donnamaria. Come mostra un video circolante su Twitter, la concorrente si è lamentata con Edoardo Tavassi del fatto che Donnamaria non abbia apprezzato l’esito del televoto.

“Sono stato felice che ci sei te, ero certo. Sono stato contento“, spiega Tavassi, che vede nella coinquilina una potenziale vincitrice. Oriana, però, disapprova il comportamento del volto di Forum: “Uno, non mi devono dire: ‘La prima finalista non vince mai‘. Seconda cosa, dirmi: ‘Non è così bello già sapere che sei in finale’… Lasciami stare, sono felice“.

Oriana Marzoli contro Edoardo Donnamaria: “Vuole sminuire il mio momento“

Oriana Marzoli si è lamentata di Edoardo Donnamaria anche in un’altra circostanza. Appartata a chiacchierare con Luca Onestini, come mostra un video condiviso sul sito del Grande Fratello Vip 2022, l’influencer venezuelana è tornata sull’argomento dicendosi delusa dall’atteggiamento del coinquilino: “Non mi è piaciuto come Donnamaria ultimamente mi sta buttando fuori questo discorso, sta sempre trovando una spiegazione al fatto che io sia la prima finalista. Non è colpa mia, non è che l’ho scelto io, figurati, manco lo sapevo“.

L’ex tronista appoggia il pensiero della coinquilina e, trovando infondate le giustificazioni di Donnamaria, la invita a riderci su e a non pensarci: “A tutti farebbe piacere, e chi dice di no mente. È un discorso che non ha senso: per quello ti dico, prendila sul ridere“. Oriana è però rimasta scottata da questo atteggiamento di Edoardo, considerato soprattutto il rapporto di amicizia che li lega: “Davanti a me non farmi questi discorsi, fammi godere il mio momento, è stata una cosa bellissima. Poi non ho fatto la superiore, non ho fatto quella che se la tirava. Ma se vuoi sminuire il mio momento no, è stato un momento bellissimo“.

