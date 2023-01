GF Vip: Oriana Marzoli delusa da Edoardo Donnamaria/ “Fai il super amico e poi…”

Oriana perplessa per la nomination di Edoardo: “La prossima volta me lo spieghi…”

L’ultima diretta del Grande Fratello Vip è stata ricca di colpi di scena, tra le classiche liti e nuovi scenari che nessuno sembrava poter mettere in conto. Gli eventi della puntata hanno messo a dura prova anche Oriana Marzoli, a suo dire ferita dal comportamento di Edoardo Donnamaria, reo di averla nominata. “Io ci tengo a te… La prossima volta me lo spieghi molto più chiaramente, perché io ti ascolto”.

"Ti avevano detto che le telecamere non c'erano"/ Frase choc di Oriana a Onestini

Oriana Marzoli è apparsa particolarmente delusa nei confronti di Edoardo Donnamaria; la nomination nei suoi confronti è stata percepita come un vero e proprio fulmine a ciel sereno. “A me dispiace perchè quando stai bene con Antonella non mi calcoli. Tu cambi molto l’atteggiamento e quello non ti fa bene”. Secondo la showgirl venezuelana, i repentini cambi d’umore del volto di Forum sarebbero influenzati dalla relazione con Antonella Fiordelisi, incidendo anche sul loro rapporto di amicizia. “Questa cosa non mi piace ma ti posso capire, mi metto nei tuoi panni. Ma non puoi fare il super amico e poi non parlarmi”.

Daniele Dal Moro, scontro con Donnamaria al GF Vip/ "Di me non hai capito niente!"

Confronto tra Oriana Marzoli ed Edoardo Donnamaria dopo la nomination

A differenza di altre reazioni, Oriana Marzoli è apparsa realmente sorpresa e intristita dalla scelta di Edoardo Donnamaria di sceglierla per la nomination. Il suo approccio non è stato però aggressivo, anzi, ha cercato di comprendere le ragioni della scelta palesando però il suo dissenso in merito agli ultimi atteggiamenti dell’amico. “Sei molto amico quando stai male. Non succede niente, vediamo lunedì e basta. Ci sono rimasta male“.

Allo sconforto di Oriana Marzoli, Edoardo Donnamaria non ha risposto con particolare empatia. Il volto di Forum ha abbozzato una risposta poco convincente, motivando la scelta con parole confuse che significano tutto e niente: “Eh lo so, purtroppo… Spero solo non che ce l’hai come me, immagino che ci sei rimasta male”. Eloquente dunque la volontà di Edoardo di evitare di entrare nel merito delle accuse, probabilmente per paura di una ipotetica reazione furiosa di Antonella Fiordelisi, chiamata in causa proprio da Oriana Marzoli.

Edoardo Donnamaria nomina Oriana, poi si pente/ "Ho fatto un casino ieri"

© RIPRODUZIONE RISERVATA