GF Vip, Oriana Marzoli e la sorpresa di Daniele alla finale/ “Stavo per svenire…”

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, che l’ha vista classificarsi al secondo posto alle spalle di Nikita Pelizon, Oriana Marzoli ha ripercorso il suo reality in un’intervista rilasciata a Casa Chi. L’influencer venezuelana, in particolare, ha ritrovato il suo Daniele Dal Moro una volta uscita dalla Casa, e ora la coppia sembra non volersi più staccare. “Abbiamo fatto di tutto, mi sono trovata benissimo con Daniele, non ci siamo più staccati da quando sono uscita dal reality, quindi vuol dire che ci troviamo bene“, confessa direttamente in collegamento dalla casa di Dal Moro, dove ha fatto l’intervista.

Oriana ricorda inoltre la prima volta che ha rivisto il compagno dopo essere uscita dalla Casa. Era la finale e, proprio in quella fatidica serata del 3 aprile, l’ex tronista la raggiunse a Cinecittà per farle una sorpresa fuori dagli studi. “Per me il reality finisce lì, io pensavo solo a trovare Daniele, che mi hanno detto che era fuori“, confessa, ricordando un retroscena di quella bellissima sorpresa: “Non me lo aspettavo, io stavo per svenire quando mi hanno detto: ‘Oriana sto parlando con Daniele’. Mi ha detto ‘Sono fuori’: per me quel giorno è stata la gioia più bella“.

Nel corso dell’intervista a Casa Chi, Oriana Marzoli ha parlato anche della sua complessiva esperienza al Grande Fratello Vip. E ha spiegato per quale motivo abbia deciso di partecipare al reality: “Sono venuta in Italia perché volevo lavorare con i social, ne ho parlato con la mia agenzia e mi ha detto che, per arrivare ai social, dovevo avere dei followers italiani. Allora mi hanno detto di fare una prova per fare il GF Vip: ho fatto il provino e, appena finito, mi hanno detto: ‘Ce la faresti ad entrare il venerdì?‘“. E fu così che, dopo aver fatto il provino il lunedì, il venerdì successivo è entrata nella Casa ed è diventata una delle grandi protagoniste.

Infine, ammette di essersi pentita su Antonino Spinalbese, che riteneva fosse una persona diversa: “Mi pento un po’ per la situazione che ho con Daniele, potevo fermarmi un po’ prima e conoscere meglio le persone. Alla fine ti fai un’idea sbagliata di una persona: Antonino pensavo fosse in un modo e invece era in un altro“.

