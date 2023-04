GF Vip: Oriana Marzoli “protesta” per il biliardo con Daniele/ “Buche troppo strette”

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: “uniti” dal biliardo dopo le incomprensioni al GF Vip

Portare avanti una relazione al GF Vip evitando i rischi prevedibili di una convivenza obbligata non è cosa facile; lo hanno dimostrato nel corso dei mesi Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro che, nonostante un reciproco interesse, hanno spesso trovato motivi di scontro. Terminata l’esperienza nel reality condotto da Alfonso Signorini molti erano dubbiosi sul prosieguo della liaison; ebbene, la realtà raccontata sui social è ben diversa da quanto visto nella Casa.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sembrano passare molto tempo insieme, coltivando quel sentimento ancora acerbo nato sotto i riflettori del GF Vip. Proprio nella Casa più chiacchierata d’Italia i due avevano trovato una sorta di passione in comune: il gioco del biliardo. Grazie al tavolo messo a disposizione dalla produzione i due si sono cimentati più volte in sfide molto avvincenti con la showgirl venezuelana che è sempre riuscita a farsi valere. La passione per il biliardo, a giudicare dalle ultime storie su Instagram di Oriana Marzoli, sembra avere una continuazione anche ora che entrambi sono tornati alla reciproca quotidianità.

Dal proprio profilo Instagram, Oriana Marzoli ha pubblicato una storia con Daniele Dal Moro proprio mentre si accingeva a dare inizio all’ennesimo incontro a colpi di biliardo. La prima sequenza immortala infatti proprio la fase iniziale, ma il video successivo racconta un epilogo simpatico oltre che ben diverso rispetto a quanto visto nella Casa. Infatti, la showgirl venezuelana sembra aver perso la mano e diversamente dalle sfide combattute ed equilibrate viste al GF Vip, Daniele Dal Moro sembra nettamente superiore.

“Non è possibile che non me ne vada bene una… Queste buche sono troppo strette!” Esordisce così Oriana Marzoli in una delle ultime storie pubblicate, volte a raccontare l’ennesima sfida di biliardo con Daniele Dal Moro. Nel video in questione, la showgirl aveva la possibilità di imbucare in maniera anche piuttosto agevole una pallina ma clamorosamente il tentativo si rivela vano. A quel punto, la giovane appunto palesa ironicamente il suo dissenso rispetto alle prestazioni del passato e se la prende goliardicamente con la struttura del tavolo da gioco. A prescindere dal simpatico siparietto, è chiaro che l’armonia tra i due sembra avere la meglio sulle ruggini del passato al GF Vip e il futuro per Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro appare quanto mai roseo.











