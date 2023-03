GF Vip: Oriana Marzoli si schiera con Nikita e Davide/ “Non mi sembra giusto che…”

Urla fuori dalla Casa del GF Vip contro Davide e Nikita: “Antonella stai attenta!”

L’ultima puntata del GF Vip sancisce in maniera definitiva l’entrata nelle fasi cruciali del programma in vista della finale dei primi di aprile. La diretta ha decretato la prima concorrente a contendersi la vittoria finale, Oriana Marzoli, che ha esultato con tutta l’energia che l’ha caratterizzata nel corso dell’esperienza nella Casa più chiacchierata d’Italia. La showgirl venezuelana si è resa protagonista anche di una situazione particolare verificatasi nelle ore successive alla diretta, riguardante Nikita Pelizon e Davide Donadei.

In mattinata infatti, un gruppo di concorrenti presenti in giardino ha accolto Antonella Fiordelisi svelandole un particolare messaggio urlato dall’esterno della Casa del GF Vip. Un gruppo di fan sfegatate avrebbe appunto urlato: “Antonella, attenta a Nikita e Davide!“. Il riferimento sarebbe dunque alla clip mostrata nel corso dell’ultima diretta, con Nikita Pelizon e Davide Donadei concordi nel non vedere di buon occhio il clamoroso armistizio tra Antonella Fiordelisi e alcuni componenti della fazione denominata “Spartani”. La fidanzata di Edoardo Donnamaria è sembrata inizialmente incredula, evitando ulteriori commenti in merito.

Nikita Pelizon e Davide Donadei sotto accusa, Oriana Marzoli non ci sta: “Non sono miei amici, però…”

La notizia delle urla arrivate dall’esterno della Casa del GF Vip non ha però colto di sorpresa Oriana Marzoli, anzi; la showgirl venezuelana ha commentato quasi stizzita la vicenda specificando come a suo dire sia piuttosto ingiusto l’accanimento nei confronti di Nikita Pelizon e Davide Donadei. “Vabbè queste cose gliele stanno dicendo per le cose di ieri: non mi sembra giusto. Anche se non sono amica di Nikita e di Davide, non mi sembra giusto visto che loro sono stati sempre con lei“.

Per Oriana Marzoli dunque, il risentimento di Nikita Pelizon di Davide Donadei sarebbe giustificato visto il rapporto d’amicizia che c’è sempre stato nel corso degli ultimi mesi. In particolare, i due sono stati particolarmente vicini ad Antonella Fiordelisi proprio nei momenti più bui del rapporto con Edoardo Donnamaria. Sarebbero dunque leciti, secondo la showgirl venezuelana, i dubbi dei due vipponi rispetto al cambio di tendenza di Antonella Fiordelisi avvertito negli ultimi giorni. Non meno stizzito anche Davide Donadei, che uscendo in giardino esclama per poi sgattaiolare via: “Tutto l’ultimo mese a vederla piangere e chiedere scusa, follia!“.











