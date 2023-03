GF Vip, Oriana Marzoli zittita dagli autori/ Fuori onda choc, web diviso!

Oriana Marzoli chiacchiera al GF Vip, gli autori sbottano: “Silenzio!“

La puntata del Grande Fratello Vip 2022 andata in onda ieri sera ha regalato numerose emozioni. Da un lato la clamorosa eliminazione di Antonella Fiordelisi al televoto, dall’altro la proclamazione di Giaele De Donà come terza finalista ufficiale di questa edizione. Tuttavia è presto diventato virale sul web un breve fuori onda, che riguarda Oriana Marzoli. La concorrente, nel corso della puntata andata in onda ieri, stava chiacchierando con Nikita Pelizon in salone durante un’interruzione della diretta. Una chiacchierata apparentemente innocua che, però, ha avuto un risvolto inaspettato.

Gli autori del programma, infatti, hanno sbottato contro l’influencer venezuelana che stava parlando con Nikita, all’urlo di “Silenzio!“. Oriana, noncurante, ha proseguito la conversazione con la coinquilina ma è stata nuovamente ripresa dagli autori che, al microfono, l’hanno zittita per la seconda volta. A quel punto la concorrente ha sbottato e, impossibilitata a concludere la chiacchierata con Nikita, ha esclamato: “Ma perché devo stare zitta? Uff”. Per poi sedersi sul divano.

Oriana zittita dagli autori del GF Vip: il web è diviso

Un retroscena che ha presto fatto il giro dei social e che ha diviso il pubblico. Sotto il post Instagram condiviso dalla pagina Mondo del Reality, in molti hanno criticato inferociti i toni utilizzati dagli autori del Grande Fratello Vip 2022 per rivolgersi ad Oriana Marzoli. “Questi ai microfoni dovrebbero farsi due litri di camomilla, ma che è” scrive un utente schierandosi a favore della ragazza. “Sembra un collegio, altro che GF” un altro commento. In molti ritengono che i toni e i modi utilizzati dalla produzione siano stati eccessivamente severi.

Ma c’è anche chi, oltre a criticare gli autori, considera inappropriato il comportamento della concorrente: “Dovevano metterla in riga molto tempo fa“. Il web è dunque diviso, come spesso capita quando c’è di mezzo Oriana. La Vippona è uno dei personaggi più chiacchierati di questa edizione, amatissima da una vasta schiera di fan ma anche piuttosto criticata dai detrattori.

