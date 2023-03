GF Vip, Oriana origlia confessionale di Daniele e piange/ Scoperta choc: “Dice che sta con me solo per…”

Oriana Marzoli origlia un confessionale di Daniele Dal Moro al GF Vip e fa una scoperta scioccante

Un nuovo dramma si è consumato nella Casa del Grande Fratello Vip tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. La loro relazione vive pesanti alti e bassi, ma quanto accaduto la scorsa notte potrebbe mettere fine in modo definitivo alla loro conoscenza. La Marzoli ha la sbagliata abitudine di origliare i confessionali di Dal Moro ed è proprio origliandone uno che avrebbe fatto una scoperta choc.

Sconvolta e poi in lacrime, Oriana si è sfogata con i presenti, rivelando alcune dichiarazioni che avrebbe sentito fare da Daniele in confessionale. “Sta parlando con un autore. – ha subito esordito, come riporta The Pipol gossip – Ha detto che non vuole stare con me, solo che se mi lascia lui passa come un figlio di…”

Oriana disperata per le parole di Daniele Dal Moro: “Ha detto che…”

Di fronte alle facce incredule dei presenti, Oriana ha insistito: “Lo ha detto, lo sta dicendo ora! Sta parlando con un autore, non stanno registrando. Ha detto: ‘se io la lascio si mette a piangere, questo Grande Fratello non lo vinco io, quindi non ho nessuno stimolo a continuare qua dentro. Questo Grande Fratello lo vince una come Oriana, ma che pensi che sono stupido? La lascio così si mette a letto a piangere ed io lunedì passo come un figlio di.'”

Oriana si è detta più che convinta di quanto ascoltato in quei minuti fuori dal confessionale, motivo per il quale ha poi avuto un crollo ed è scoppiata a piangere. Successivamente ha aggiunto: “Daniele non voglio più vederlo nella mia vita!”. Che sia davvero storia finita?

