GF Vip, Oriana vs Antonino “bugiardo!”/ Bruganelli la attacca: “Ci sta marciando!”

GF Vip, Oriana contro Antonino: “Motivo ridicolo per non parlarmi più“

Al Grande Fratello Vip 2022 va in scena l’ennesimo confronto tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. I rapporti si sono definitivamente interrotti dopo l’ingresso di Ginevra Lamborghini, con l’hairstylist che giudica eccessivo il risentimento della coinquilina: “Mi rapporto qui dentro con le persone come se fossimo all’esterno. Se sto avendo una conoscenza con una ragazza, non vuol dire che io debba sposarla“. Oriana però ritiene che questo non sia un pretesto per allontanarsi: “Hai trovato un motivo ridicolo per non parlarmi più. Fino a prima eri amico mio, il giorno dicevi di esserti pentito per avermi conosciuta“.

A seguire Spinalbese svela un retroscena su Oriana e sulla sua presunta curiosità nell’apprendere qualcosa in più della rottura con Belen: “La prima volta che siamo stati sotto le coperte, le sue prime domande erano sulla mia ex“. Ma il vero motivo del loro allontanamento è stato l’ingresso di Ginevra, con Antonino che, a suo dire, avrebbe ricevuto l’ammonimento a non avvicinarsi alla Lamborghini: “Quando è entrata Ginevra non era successo nulla, fino a quando lei si è avvicinata a me dicendomi nel suo modo, tipo cane al guinzaglio: ‘Stai buono, non fare niente’“.

Anche quello che rimaneva di Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip 2022, ovvero una semplice amicizia, sembra ora svanito. “Ma un’amica non mi dice che non posso andare vicino a Ginevra” spiega l’hairstylist. Che, a seguire, sgancia la bomba su una presunta frase della coinquilina: “Una sua frase è stata: ‘Baciamoci e non ti fare nessun tipo di problema, tanto poi arriveranno i nuovi e io ti abbandonerò‘“. La Marzoli reagisce tra rabbia e stupore: “Sei un bugiardo“.

Dallo studio interviene Sonia Bruganelli, che lancia una stilettata alla Marzoli: “Io pensavo di aver lasciato Il mondo di Patty con mia figlia 10 anni fa, invece lo sto rivivendo. Antonino ha sbagliato, lo sappiamo, ma ora Oriana ci sta marciando in una maniera pazzesca. Adesso è un po’ troppo“. E non le riserva frecciatine nemmeno dopo aver appreso il sentiment del web, che difende a spada tratta Oriana: “Di pessimo gusto quello che ha detto Oriana, quello che ha supposto, il commento riferito a Stefano De Martino in rapporto ad Antonino. Questo è di pessimo gusto solo che l’ha detto una donna, quindi fa figo“.











