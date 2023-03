GF Vip, Orietta Berti choc: “Ho fatto una congestione, credevo di morire“

Al Grande Fratello Vip 2022 Orietta Berti è solita fare confessioni piuttosto curiose e sorprendenti, che ogni volta spiazzano Alfonso Signorini e tutto il pubblico. Prima di dare il via alla nuova diretta di questa sera, il conduttore ha chiesto all’opinionista come siano andati questi giorni. La cantante, tuttavia, rivela di aver avuto un piccolo inconveniente per il quale ha rischiato anche di stare seriamente male: “Sono andata fuori a cena, dopo un po’ che avevo finito di mangiare ho preso un bicchiere di ghiaccio e l’ho mangiato tutto. Ho fatto una congestione, credevo di morire, ho chiamato anche la guardia medica, però sono qua“.

Il giornalista è rimasto sconvolto da questo racconto, al punto da chiederle per quale motivo abbia mangiato del ghiaccio. “Lo mangio sempre dopo aver cantato o dopo i concerti – spiega, precisando – però ero a stomaco vuoto, invece lì avevo appena finito di mangiare“. Il conduttore, con fare scherzoso, le rivolge un consiglio: “La prossima volta Orietta, una bella camomilla come tutte le signore di una certa età. Altro che il ghiaccio“. L’opinionista però replica: “La camomilla no“. E il conduttore risponde ironico: “Altrimenti non saresti la nostra Orietta“.

GF Vip, nuovi colpi di scena in diretta

Il siparietto tra Orietta Berti e Alfonso Signorini ha fatto da apripista alla nuova puntata del Grande Fratello Vip 2022. Il reality, anche questa sera, promette forte emozioni. Siamo infatti a meno di un mese dalla finalissima, in programma il prossimo 3 aprile, e sono ancora numerosi i nodi da sciogliere e le sorprese in serbo. Oriana Marzoli è stata eletta prima finalista ufficiale di questa edizione, ma sono ancora molti i posti disponibili per la finalissima.

Intanto arrivano alcuni seri provvedimenti per i concorrenti della Casa. In seguito ad alcuni comportamenti verificatisi negli ultimi giorni, infatti, Edoardo Tavassi è stato ammonito dalla produzione mentre Edoardo Donnamaria è stato ufficialmente squalificato.

