Gf Vip, “ospite a sorpresa per semifinale o finale”/ Chi è? Sui social spunta…

Alfonso Signorini potrebbe annunciare una sorpresa inaspettata per i concorrenti del Grande Fratello Vip. Pare che dopo il ritorno di Alex Belli nella casa non siano previsti più altri ingressi. Nel corso di Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha rivelato che nel corso della finale potrebbe sbarcare a sorpresa un ospite big: “Nella Casa del GF Vip non entrerà più nessuno… adesso arriva la bomba… a parte non un ospite, un big a sorpresa durante la semifinale o finale. Quindi chiusi gli ingressi al Grande Fratello Vip con Alex Belli che rientra ufficialmente dentro la casa lunedì e il periodo sarà quello definitivo di due settimane. Lui coprirà in totale quattro puntate delle otto mancanti. Lui sarà l’ultimo ingresso più un ospite a sorpresa, ma di più non si può dire al momento”.

Dopo questa rivelazione, sui social in molti si sono lanciati a fare dei nomi. C’è chi pensa che possa entrare nella casa del Grande Fratello Vip Barbara D’Urso. In effetti la conduttrice potrebbe fare una breve apparizione anche per promuovere “La Pupa e il Secchione” in partenza dal 15 marzo. Ad alcuni però è venuto in mentre un altro nome. Lo scorso dicembre, la giornalista Cesara Buonamici durante un collegamento con Alfonso Signorini si lasciò scappare un nome: “E adesso sono io che ho un po’ di novità da dire sul tuo programma. Al mio amico Alfonso lo scoop lo voglio fare io. Dimmi un po’, è vero che arriva Kabir Bedi? Ma dammi un’altra notizia, su un altro possibile ospite. Non è che poi arriva anche Pippo Baudo per Katia?”. In realtà l’ingresso di Pippo Baudo non ci pare un’ipotesi percorribile considerando che in questo caso si dovrebbe supporre che Katia Ricciarelli approdi alla finale.

Alfonso Signorini ha preso di mira di recente Federica Calemme. La ragazza ha iniziato una frequentazione fuori la casa con Gianmaria Antinolfi. Durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha avuto una battuta infelice. Rivolgendosi ad Antinolfi ha detto: “Eri pieno di sacchetti Gucci, Prada con la tua fidanzata Federica. L’hai portata già a fare shopping con la tua carta di credito? Povero Gianmaria, è innamorato. Ed è solo l’inizio caro mio. Ciao Federica!”. Gianmaria Antinolfi è apparso contrariato all’inizio ma ha replicato con una battuta: “L’ho portata all’outlet”. Poi ha fatto una precisazione: “Era il suo compleanno”.

Federica Calemme stava guardando la puntata da casa e su Twitter ha subito replicato: “Per fortuna ho ancora il mio conto in banca”. Insomma, ha precisato di non avere certo bisogno dei soldi del suo fidanzato. In serata è intervenuto anche il padre, Salvatore Calemme, che nelle Instagram Stories ha scritto: “Vorrei tanto restarne fuori come ho sempre fatto, però da genitore sentire tanto accanimento non è nemmeno giusto. Poi verso una ragazza che si è fatta da sola e che non ha mai chiesto nulla nemmeno a noi genitori, non facendosi mai passare per un peso visto che è da molto tempo che fa sacrifici nel lavorare ed anche in modo tanto professionale. L’unica cosa bella che davvero in questi ultimi due mesi ho visto è proprio il tuo perbenismo Gianmaria, lontano dagli standard televisivi. Ancora grazie per la tua pronta replica in sua difesa”. Insomma anche il papà di Federica Calemme non ha accolto bene le parole di Alfonso Signorini.



