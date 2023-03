GF Vip: pace fatta tra Nikita Pelizon e Luca Onestini?/ Tenerezza per il compleanno

Abbracci e sorrisi sinceri: complicità inaspettata al GF Vip tra Nikita Pelizon e Luca Onestini

Il rapporto tra Nikita Pelizon e Luca Onestini è stato tra i più controversi dell’attuale edizione del GF Vip. Fin dall’ingresso dell’ex volto di Uomini e Donne, tra i due sembrava poter nascere una tenera amicizia se non qualcosa di più; eppure, le effusioni iniziali e la complicità ostentata hanno presto lasciato spazio ad un particolare astio che ancora oggi non accenna a placarsi, o almeno così sembrava fino a qualche ora fa. Infatti, in occasione della festa di compleanno della giovane, sono arrivati dei timidi segnali di pace con protagonista proprio Luca Onestini.

Nikita Pelizon ha avuto l’onore di festeggiare il giorno del suo compleanno nella casa del GF Vip, al netto dei rapporti non proprio idilliaci con alcuni compagni di esperienza. In quest’ultima categoria è da includere anche Luca Onestini che per l’occasione è stato invece particolarmente dolce ed empatico nei confronti della giovane. Con un sorriso ben evidente stampato sul volto, è stato l’anima della festa e non sono mancati i momenti di complicità proprio con la festeggiata, Nikita Pelizon.

Luca Onestini e la bottiglia “rubata” per il compleanno di Nikita Pelizon

La vicinanza tra Nikita Pelizon e Luca Onestini è stata evidente in un passaggio in particolare; l’ex volto di Uomini e Donne si è infatti inaspettatamente diretto verso la festeggiata per darle un abbraccio d’auguri particolarmente sentito. La medesima euforia è stata evidente anche in occasione dei fuochi d’artificio, con Nikita Pelizon proprio avvinghiata a lui per godersi stupita il momento. Non sono mancate ulteriori battute, risate, per una complicità rinnovata tra di loro che molti difficilmente avrebbero pronosticato.

Un ulteriore aneddoto che sottolinea l’improvvisa vicinanza tra Nikita Pelizon e Luca Onestini in occasione della festa di compleanno è riferito ad un dono particolare. L’ex tronista è infatti riuscito a recuperare una bottiglia da utilizzare proprio per i festeggiamenti; è stato proprio lui a porgere alla festeggiata che con occhi sorpresi si è limitata ad un ringraziamento molto sentito. Chiaramente, è difficile credere che possa accadere altro rispetto a quanto già visto, considerato anche il poco tempo che rimane prima della conclusione del GF Vip. Non è mai troppo tardi però per superare le ruggini del passato.











