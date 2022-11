GF Vip, Pamela Prati accusa Patrizia Rossetti “vergognati!”/ “Si dovrebbe ascoltare…”

GF Vip 2022, Pamela Prati accusa Patrizia Rossetti: “Hai parlato male anche di me“

Gli animi si sono decisamente accesi al Grande Fratello Vip 2022, nella puntata andata in onda ieri sera. Patrizia Rossetti e Wilma Goich sono finite sotto attacco per le parole riservate a Micol Incorvaia, spesso dette dietro le spalle. Dallo studio anche Pamela Prati è intervenuta, prendendo le difese di Micol e scatenando la polemica: “Io mi vergogno per loro, di come si sono comportate. Ce l’ho con Wilma e con Patrizia. Adesso Patrizia piange, ma si dovrebbe ascoltare perché ha detto molto di peggio nei confronti di Micol. Dovrebbero essere l’esempio perché hanno un’età importante: una potrebbe essere la mamma o la nonna di Micol“.

Patrizia Rossetti duro scontro con Pamela Prati al GF Vip/ "Vergognati"

L’ex showgirl del Bagaglino è furibonda contro le due concorrenti e, in particolare, attacca la regina delle televendite: “Dovreste dare un esempio, perché parlano male di tutti alle spalle. Hai parlato male anche di me Patrizia, vergognati!“. La Rossetti dal canto suo si difende: “Ah adesso mi dici ‘vergognati’ dallo studio? Quando sei stata qui però mi abbracciavi e mi dicevi ‘ti voglio bene’“. La Prati però confessa di essere venuta a conoscenza di malelingue nei suoi confronti: “Ho scoperto quando sono uscita che avete parlato male di me. Io non ho mai parlato male di nessuno“.

Patrizia Rossetti contro gli autori del GF Vip/ "Non è stato fatto vedere tutto"

Micol Incorvaia delusa da Patrizia e Wilma: “Non capisco questa avversione“

Micol Incorvaia è rimasta visibilmente delusa sia da Patrizia Rossetti sia da Wilma Goich. Non si aspettava affatto che le due coinquiline al Grande Fratello Vip 2022 potessero sparlare in quel modo alle sue spalle. “Le cattiverie che ho sentito questa sera non mi hanno stupita, ne avevo già sentite delle altre che mi avevano lasciata interdetta e basita visto che non capisco questa avversione nei miei confronti. Ci sono rimasta molto da quando hai fatto quell’uscita al vetriolo dicendo ‘ognuno ha quel che si merita’” lo sfogo della ragazza.

Micol Incorvaia presa in giro da Patrizia Rossetti e Wilma Goich/ "Mi sento gabbata"

L’amarezza è tanta, al punto che Micol ha deciso di nominare Wilma Goich. Non si aspettava da lei un simile trattamento e l’aveva addirittura votata tra i preferiti della Casa: “Mi ha spezzato il cuore, mi sento raggirata, gabbata, mi ha spezzato il cuore. Mi sento una scema“.

Pamela “ Patrizia ora fa la vittima e piange ma dovrebbe solo vergognarsi , ha detto cose ben peggiori dietro le spalle di Micol , hanno dato un cattivo esempio perché una e l’altra potrebbe essere la mamma e la nonna di Micol “ PAMELAAA🔥 #GFvip #incorvassi pic.twitter.com/Dt7LyQu8JX — Spinacino ossessionato (@gicarestik2) November 28, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA