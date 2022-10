GF vip, Pamela Prati: dura lite con Patrizia Rossetti/ “Ho sbagliato a…”

Grande Fratello vip 7, Pamela Prati si apre sulla guerra in corso con Patrizia Rossetti

Patrizia Rossetti e Pamela Prati possono dirsi le acerrime rivali del Grande Fratello vip 7 in corso, dal momento che le due da giorni si attaccano nella Casa, con tanto di critiche sull’aspetto fisico. Alla scorsa e undicesima puntata del Grande Fratello vip 7 in corso, in diretta TV, Pamela Prati aveva tacciato Patrizia Rossetti di avere la cellulite visibile sul lato B, in replica all’attacco della seconda che le aveva dato del “cu*o piatto”. Un botta e risposta di cattivo gusto che ha diviso molto l’opinione del pubblico TV, rispetto alla condotta di gioco che le due vippone ora stanno assumendo al Grande Fratello vip.

E incalzate sulle dinamiche di gioco in corso nella Casa dal conduttore Alfonso Signorini, in vista della dodicesima puntata del Grande Fratello vip 7, dal confessionale Patrizia Rossetti e Pamela Prati sono tornate ad avere voce in capitolo in TV senza mandarsele a dire, sedute una al fianco dell’altra, nel mezzo dell’ennesimo scontro.

“Non sono incavolata con Patrizia, sono delusa che è diverso. Sono tre anni che sento accuse -ha spiegato nell’intervento Pamela Prati- e non sono entrata al GF Vip per sentirne altre e quindi non mi piace. Ho mal di schiena e non voglio fare il balletto. Se dovessi farlo da sola? Assolutamente no. “. E, poi, ancora, la mora showgirl aggiunge : “Mi fa male la schiena come avevo mal di pancia. Se prevedo la pace con Patrizia? Non c’è alcuna guerra. Io non parlo con una persona che mi offende. L’unico sbaglio che ho fatto è rispondere ad una provocazione. Le ho detto che ha la cellulite perché dovevo difendermi ed ho sbagliato”.

Patrizia Rossetti replica a Pamela Prati, con frecciatina provocatoria: che succede al Grande Fratello vip?

Insomma, Pamela Prati tiene alto il muro con la rivale seppur facendo mea culpa rispetto all’accusa di cellulite mossa a carico di Patrizia Rossetti. E intanto la replica della regina delle televendite in TV é diplomatica anche se non manca una frecciatina alla ex diva del Bagaglino, nonostante i continui screzi tra loro: “Volevo aspettare i tempi di Pamela perché ognuno ha i suoi tempi. Non l’ho offesa. Mi piacerebbe vederti come ti ho conosciuta io”.

Stanco del battibecco, alla fine, Alfonso Signorini chiude il collegamento con le due primedonne del Grande Fratello vip. Come evolverà lo scontro al femminile?

