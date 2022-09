GF Vip, Pamela Prati e il caso Caltagirone/ Vipponi divisi, chi la sostiene e chi…

Pamela Prati e il caso “Mark Caltagirone”: i pareri al Grande Fratello Vip 2022

In questi primi giorni di Grande Fratello Vip 2022, Pamela Prati è diventata una delle indiscusse protagoniste. La concorrente sta in questi giorni approfondendo una conoscenza con il coinquilino Marco Bellavia, che già anni fa aveva dichiarato il suo interesse per lei con un messaggio sui social. Ma Pamela Prati è nome chiacchieratissimo in Casa anche per il caso mediatico per eccezione che ha catalizzato l’attenzione dei media negli ultimi anni: l’affaire “Mark Caltagirone”.

Nella Casa le opinioni sulla vicenda sono molteplici: chi non ha rinunciato a rivolgerle critiche è Antonella Fiordelisi, ultimamente spesso in lite con la coinquilina. “Il tuo fidanzato è il nulla, e anche i tuoi figli, visto che non sono esistiti” le dichiarazioni della ragazza in un’accesa discussione in studio con Pamela. A prendere le difese dell’ex showgirl del Bagaglino ci ha pensato Patrizia Rossetti in video-collegamento: “Ognuno ha i suoi tempi, perché non provi tu a parlare con lei“.

Pamela Prati: chi la critica, chi la sostiene e chi è pronto a ricredersi

Sul caso Mark Caltagirone era intervenuto in precedenza anche Giovanni Ciacci, che ha sempre mostrato scetticismo verso la showgirl, la quale a suo dire non avrebbe detto tutta la verità. “Io penso che se lei è stata veramente truffata o raggirata e ci darà le prove in questo percorso, io starò con lei. Però io tuttora non le credo, non sono assolutamente convinto di quello che lei ha raccontato!” aveva rivelato l’opinionista tv prima di fare il suo ingresso al Grande Fratello Vip 2022.

Il primo incontro con Pamela Prati nella Casa è stato piuttosto gelido, con i due che non si sono salutati. Tuttavia il concorrente, come spiegato, sarà pronto a ricredersi se uscirà la verità sulla vicenda mediatica, una delle più discusse degli ultimi anni. Chi sicuramente la appoggia e la supporta è Marco Bellavia, con il quale la complicità è sempre più evidente. In attesa che l’affaire “Mark Caltagirone” venga affrontato in puntata, emergono già le prime prese di posizione sul caso: tanto scetticismo, ma c’è anche chi invece vede nella partecipazione di Pamela Prati al Grande Fratello Vip 2022 un’occasione di riscatto.

