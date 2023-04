GF Vip, Pamela Prati: “Oriana e Daniele? Spero che…”/ “Micol e Tavassi fantastici!”

Pamela Prati innamorata dell’amore: “Gli Oriele spero che durino, Donnalisi fantastici!”

Ogni edizione del GF Vip lascia solchi destinati a farsi largo per lungo tempo tra gossip, opinioni e dibattiti che spesso hanno luogo sui social. Un tema evergreen che si è ripetuto anche nel corso dell’edizione 2023 del reality condotto da Alfonso Signorini è stato senza dubbio quello dell’amore. Diverse sono state le coppie nate nella Casa più chiacchierata d’Italia e una delle concorrenti, Pamela Prati, ha commentato ognuna di esse con parole di grande stima.

Intervenuta ai microfoni del programma radiofonico Turchesando, Pamela Prati ha commentato l’ultima edizione del GF Vip con un focus riservato alle liaison sbocciate nel corso dell’esperienza. La sua rassegna sugli amori della Casa è iniziata con gli Oriele e i Donnalisi: “Oriana e Daniele? Speriamo che duri perché sono carini insieme. Io conosco i genitori di Edoardo Donnamaria: sono persone stupende. Lui è un bravo ragazzo, li vedo innamoratissimi e sono molto contenta. Sono per l’amore assoluto!”.

L’analisi di Pamela Prati sugli amori nati al GF Vip – rilasciata ai microfoni di Turchesando – continua poi con un’altra coppia iconica dell’ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. “Micol e Tavassi? Un altro bell’amore: sono fantastici, viva l’amore!“. Parole quasi euforiche quelle della showgirl nel commentare i rapporti più rosei nati al GF Vip; le stesse utilizzate anche per due protagonisti che non hanno in realtà un rapporto d’amore “ufficiale” ovvero Luca Onestini e Ivana Mrazova.

“Luca e Ivana spero si siano riuniti perchè sono pazzeschi! Stupendi!“, queste le parole di Pamela Prati – a Turchesando – su Luca Onestini e Ivana Mrazova. La showgirl ha parole al miele per tutti, l’importante che sia nel segno dell’amore. Effettivamente i due ex concorrenti, dopo un tira e molla iniziato proprio nel corso dell’esperienza al GF Vip, sembrano essere tornati vicini nell’ultimo periodo e un ritorno di fiamma non è da escludere. In chiusura, Pamela Prati si lascia invece andare ad una particolare dichiarazione d’amore per gli italiani: “Io rimarrò sempre la fidanzata di tutti gli italiani: ho tanti corteggiatori“.











