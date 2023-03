GF Vip, Pamela Prati vittima di uno scherzo di Alfonso Signorini/ “Ero distrutta e…”

GF Vip Party, Pamela Prati commenta lo scherzo di Alfonso Signorini

Al Grande Fratello Vip 2022 Alfonso Signorini ha orchestrato uno scherzo ai danni di Pamela Prati, con la complicità di Carmen Russo. Le due showgirl si sono prese la scena nello studio del reality sulle note di Menealo, ma prima dell’esibizione la Prati è andata in crisi per alcuni cambiamenti improvvisi del balletto voluti dal conduttore. Intervenuta al GF Vip Party con Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, come mostra un video condiviso sul sito del reality, l’ex diva del Bagaglino rivede in video le immagini di quello scherzo.

“A proposito di questa vostra guerra con Carmen, Alfonso ha l’esclusiva di uno scherzo che ti è stato fatto nella preparazione del balletto“, commenta divertita Soleil, in riferimento anche alla lite in diretta tra le due ex gieffine. In video, a seguire, si vede lo scherzo con Signorini che, osservando la preparazione dell’esibizione, afferma: “Per esempio, la ripresa iniziale, anziché fare Pamela, partiamo con Carmen in centro studio. Secondo me è meglio“.

Pamela Prati, la reazione allo scherzo: “Avevo la faccia afflitta“

I cambiamenti improvvisi del balletto hanno mandato in crisi Pamela Prati, come si vede nel video. La stessa showgirl, rivedendosi, commenta: “Arriva Alfonso e ha ribaltato tutto. Non sapevo, non capivo cosa stesse succedendo. Poi dopo lui si è avvicinato e mi ha detto: ‘Guarda che è uno scherzo, Pami’. Io gli ho detto: ‘Sei tremendo, ti amo ma sei tremendo’“. Alla fine si è trattato dunque di uno scherzo, con Alfonso Signorini che però ha continuato proponendo nuove modifiche alla performance danzante: “Pamela fa il casqué, Carmen che fa?“.

“Avevo la faccia afflitta, dice tutto“, esclama ironica Pamela Prati, riguardandosi in video. Sino alla rivelazione da parte di Alfonso Signorini che era tutto frutto di uno scherzo: “Ci sei cascata?“. Pamela, ripensando a quel momento, commenta: “Ero distrutta, perché ho detto: ‘Non posso credere che cambia tutto il balletto’“. E, infine, rivela ai due conduttori del GF Vip Party cos’ha detto al conduttore subito dopo lo scherzo, a telecamere spente: “Ad Alfonso ho detto: ‘Che stron*o!’ E lui: ‘Avevi una faccia’“.











