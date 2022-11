GF Vip, Patrizia contro Attilio “non sono anziana”/ Anche Luca lo stronca: “Parliamo sempre di gruppo ma…”

GF Vip 2022, Patrizia Rossetti contro Attilio Romita: “Non l’ho trovato carino“

Al Grande Fratello Vip 2022 Attilio Romita è finito nel mirino delle critiche di alcuni concorrenti. Ad alimentare le tensioni è l’organizzazione del TG che i concorrenti settimanalmente preparano. Patrizia Rossetti, in particolare, avrebbe voluto coinvolgere anche i nuovi senza però escludere i Vipponi che sono in Casa dall’inizio. “Per il Tg si erano già creati dei personaggi tra quelli vecchi. La cosa carina era fare qualcosa in onore di quelli nuovi, ma mantenendo i ruoli. Questa cosa della diversità generazionale ci sta, ma anziana direi di no Attilio, non mi sento ancora così. Stavo per fargli una proposta diversa, lui ha detto no” spiega la showgirl.

Attilio Romita però nega di essersi rifiutato e, anzi, avrebbe avanzato una nuova idea: “Io ho detto no? Io poi ho parlato al Grande Fratello e ho fatto una nuova proposta“. La Rossetti però non ha accettato il fatto che 5 persone, comprese lei e Wilma Goich, siano state escluse: “Sta di fatto che sono state tolte 5 persone della Casa, anche Luca e George, senza motivo. Non l’ho trovato carino, perché sai che io parteggio per il gruppo“.

Luca Salatino contro Attilio Romita: “5 persone escluse, parliamo di gruppo ma…“

Attilio Romita si sente preso di mira in questa diretta del Grande Fratello Vip 2022 che, sin dall’inizio, pare infuocatissima di tensioni e litigi. L’ex mezzobusto del TG1 cerca di difendere la propria posizione spiegando come, d’ora in avanti, saranno le concorrenti a preparare il TG settimanale per evitare malumori: “Dico che le signore hanno ragione e faranno loro il telegiornale“.

Tuttavia Alfonso Signorini chiede anche il parere di Luca Salatino, che nell’ultimo periodo ha più volte litigato con Romita dopo aver creato con lui una grande amicizia. Anche l’ex Uomini e donne accusa il coinquilino per l’esclusione di alcuni concorrenti dal TG, difendendo l’idea del gruppo: “Io penso che vengo qui anche per sbagliare, e chiedo scusa. Ma questa cosa che 5 persone sono state escluse, parliamo sempre di gruppo ma alla fine il gruppo non ci sta. Quando mi sono confrontato con lui, non mi ha risposto“.

