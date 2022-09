GF Vip, Patrizia Rossetti “Alex Belli pieno di sé”/ “Lui e Soleil Sorge antipatici”

Grande Fratello Vip 2022, Patrizia Rossetti stronca Alex Belli: “Molto pieno di sé“

Il filo rosso tra il Grande Fratello Vip 2022 e la precedente edizione del reality sembra non volersi spezzare. Dopo le dichiarazioni al vetriolo di Attilio Romita su Giucas Casella, definito un “viscido bavoso“, questa volta ci pensa Patrizia Rossetti a sparare a zero su due ex inquilini di Cinecittà: Alex Belli e Soleil Sorge. La showgirl esprime subito il suo schietto pensiero sull’attore: “Persone che l’hanno conosciuto mi hanno detto: ‘Mi sono stupita perché è preparato, ha cultura ma è di una presunzione, è talmente pieno di sé’. Non ho niente da dire su di lui, non lo conosco, è un bell’uomo, ha fatto un bel percorso di vita…“.

Maria Teresa Ruta furiosa con Patrizia Rossetti: "Voglio un confronto"/ "Per lei fare GF era svendersi, ora…"

La Rossetti spiega come mai Alex Belli abbia fatto così tanto parlare di sé, rincarando la dose e tirando in ballo anche Soleil: “È quello che ha fatto più parlare perché è quello che ha fatto più cavolate. Lui e Soleil sono stati protagonisti, ma sono stati protagonisti antipatici. Lui non è sciocco, ha cultura, è intelligente, ma è molto pieno di sé. Nemmeno Soleil mi è piaciuta, poi non faceva parlare nessuno e aveva ragione solo lei“.

Patrizia Rossetti, problemi di stitichezza al GF Vip 2022/ "Trattenere l'aria fa male, può scappare…"

Patrizia Rossetti contro Alex Belli e Soleil Sorge: i dubbi della showgirl

Le esternazioni di Patrizia Rossetti al Grande Fratello Vip 2022 sono avvenute in giardino, nel corso di una chiacchierata con Attilio Romita, Cristina Quaranta e altri coinquilini del reality. Al suo secco commento su Alex Belli fa seguito un pensiero su Soleil Sorge, coinvolta proprio con Belli e con Delia Duran nel triangolo amoroso che ha catalizzato l’attenzione di tutti nella scorsa edizione. La showgirl ritiene infatti come il rapporto tra Soleil e l’attore non sia stato una semplice amicizia.

“Non ha dimostrato di essere intelligente, perché ha dimostrato di essere antipatica” confessa la Rossetti, che aggiunge: “Quando diceva: ‘No ma giochiamo’, quando un uomo ti viene sul letto, ti apre le gambe, ti tira e ti mette la faccia sulla pa**ta anche se sei vestita, e sai che è sposato, secondo me non è giocare tra amici“. La complicità anche fisica tra i due ex protagonisti del reality ha dunque fatto storcere il naso alla conduttrice televisiva ora inquilina al Grande Fratello Vip 2022: arriverà la reazione da parte dei diretti interessati?

Patrizia Rossetti lascia il Grande Fratello Vip 2022?/ "Non posso restare per mesi. Un lavoro ce l’ho …”

🔴 PATRIZIA ROSSETTI vs ALEX BELLI e SOLEIL SORGE lei vuole essere la prima ad inaugurare il tappeto rosso, vogliamo subito i confronti in passerella 🍿#GFVIP @AXBproduction @Soleil_stasi pic.twitter.com/YldXzmcQGP — it’s trash bitches (@xxmoody90) September 22, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA