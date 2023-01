GF Vip, Patrizia Rossetti “Antonella è la più vera”/ “La più falsa credo sia…”

Grande Fratello Vip 2022, Patrizia Rossetti: “La più vera è Antonella“

È stata una grande protagonista del Grande Fratello Vip 2022, che ha dovuto abbandonare anticipatamente a causa di alcuni problemi di salute. Patrizia Rossetti ha lasciato il segno nella Casa per la sua sincerità e schiettezza, ma anche per i rapporti instaurati con i coinquilini. Intervistata da Casa Chi, viene interpellata sulle dinamiche della Casa e sui concorrenti che la popolano, sui quali dà giudizi piuttosto sinceri senza tirarsi indietro. “Alcune persone mi mancano, stranamente ho fatto davvero delle vere amicizie: Alberto, Antonella, Nikita, Milena, Davide“, confessa.

Patrizia Rossetti, lite con Wilma Goich al GF Vip: "Non hai lealtà e rispetto"/ "Pensavo fossi un'amica"

Nella Casa la regina delle televendite ha avuto modo di instaurare rapporti piuttosto importanti con i Vipponi e, nel corso della sua esperienza, ha anche compreso chi sono le persone più vere e chi invece non lo sono affatto. “La più vera in assoluto, con tutte le sue pazzie e la sua impulsività, è Antonella“, confessa. In effetti, al Grande Fratello Vip 2022, più volte Patrizia Rossetti ha speso parole positive per la Fiordelisi, difendendola quando veniva attaccata e apprezzandola per la sua schiettezza.

Chi è Emanuela Folliero?/ Patrizia Rossetti: "E' la sorella che non ho avuto"

Patrizia Rossetti: giudizi positivi per i concorrenti, ma su Giaele…

Oltre ad Antonella Fiordelisi, Patrizia Rossetti ha parole positive anche per altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2022, che ritiene assolutamente veri: “Forse opterei anche per Antonino, anche se ogni tanto mi è sfuggito un po’. Anche Daniele è molto schietto, ma non lo trovo sempre molto coerente perché ha un po’ questi alti e bassi, che ogni tanto mi depistavano. Davide lo trovo molto vero, anche Micol, dopo il fraintendimento tra me e lei per colpa di Wilma ci siamo unite, la trovo una ragazza molto perspicace, carina e matura. Luca Onestini mi piace, nonostante ci siano molte critiche nei suoi confronti. Anche Nikita, l’ho sempre difesa a spada tratta: non recita, è lei“.

RUDY LONDONI, EX MARITO DI PATRIZIA ROSSETTI/ "Non rispettata, attendo nuovo amore"

Passando ai concorrenti meno apprezzati, oltre a Wilma Goich, con cui ha avuto un confronto serrato pochi giorni fa in puntata, Patrizia Rossetti ha parole negative anche per un’altra concorrente: “Wilma è scontata, ma la più falsa credo sia Giaele. Non ho prove, è sempre stata carina, ma è istinto. È una mia opinione, ci mancherebbe altro, che poi mi arriva una querela dal marito“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)













© RIPRODUZIONE RISERVATA