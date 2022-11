GF Vip, Patrizia Rossetti e Wilma Goich guarite dal covid/ Rientrano in gioco

Patrizia Rossetti e Wilma Goich guariscono dal covid: finisce l’isolamento per le gieffine

Patrizia Rossetti e Wilma Goich sono risultate negative al covid-19, e nel caso della conduttrice sono passati circa dieci giorni. La gieffina è stata la prima a contrarre il virus e, dopo gli accertamenti del caso è arrivato il comunicato del Grande Fratello Vip 2022:

“Per ragioni dì salute, Patrizia Rossetti ha momentaneamente lasciato la Casa di Grande Fratello Vip. Rientrerà nella Casa appena possibile”. Qualche ora dopo l’annuncio: “A seguito di controlli medici, Patrizia Rossetti è risultata positiva al Covid-19. Si è reso quindi necessario testare anche gli altri concorrenti e i risultati hanno purtroppo evidenziato, al momento, altri tre casi di positività: Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Attilio Romita che sono tutti in buone condizioni e sono stati isolati lasciando momentaneamente la Casa, in attesa di poter rientrare appena sarà possibile”. Dopo Patrizia Rossetti sono seguiti anche altri concorrenti, ultima Wilma Goich risultata positiva qualche giorno fa. Ora la produzione del reality show ha comunicato che le due gieffine sono guarite e stanno per rientrare nella Casa.

Patrizia Rossetti ha il cellulare al GF Vip? La verità sulla polemica

Patrizia Rossetti è stata al centro di alcune polemiche sul web sulla questione “cellulare”. Le regole del Grande Fratello Vip 2022 impongono di rimanere isolati dal mondo esterno, quindi senza smartphone. Durante una puntata, però, la conduttrice si è lasciata scappare: “Se ti sento? Scusami Alfonso ma ho dovuto mettere in carica questo telefonino per far andare l’auricolare“.

A chiarire perchè Patrizia Rossetti avesse un cellulare mentre era in isolamento per covid, è una giornalista di Novella 2000 che dichiara: “Ma quindi la concorrente aveva il suo telefono? A tutto questo c’è una spiegazione. Il Grande Fratello ha messo a disposizione ai concorrenti il materiale opportuno per poter essere in puntata e dunque, evidentemente, hanno munito Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita di telefoni o tablet per poter effettuare questo collegamento. È da precisare chiaramente che sono dei telefoni che non permettono ai menzionati di poter avere contatti con l’esterno. Così come non gli è permetto tenersi aggiornati su ciò che succede fuori dalla Casa. Hanno infatti dei dispositivi che sono dotati di semplici applicazioni che permettono, per l’appunto, di poter effettuare collegamenti video di questo tipo e niente più”.

