GF Vip: Perché George Ciupilan è assente in studio?/ Il retroscena sulla scelta

George Ciupilan e la misteriosa assenza in studio: “Scelta di produzione…”

Il ruolo di George Ciupilan all’interno del GF Vip è stato forse tra i più anomali di questa edizione; discusso per la troppa silenziosità, con una critica nemmeno troppo velata alla scarsa esposizione nelle dinamiche più rilevanti del reality. A dispetto della sua grande educazione e di una storia importante, il giovane non è riuscito ad arrivare in fondo alla competizione televisiva subendo suo malgrado la decisione del pubblico da casa che ne ha decretato l’eliminazione diverse settimane fa.

Ad oggi però, il nome di George Ciupilan sempre più chiacchierato che nel corso dell’esperienza nella Casa del GF Vip. Dopo le prime apparizioni in studio, con tanto di outfit sfavillanti suggeriti dai suoi followers sui social, aleggia un’aria di mistero intorno alla sua sparizione dallo studio televisivo del reality. Come consuetudini, gli eliminati sono sempre presenti in studio per osservare dall’esterno il prosieguo delle dinamiche nella Casa. Eppure, ormai da diverse puntate la presenza di George Ciupilan non sembrerebbe più ovvia.

George Ciupilan criptico sull’assenza ma piccato su gli ex compagni di viaggio: “Parlate ancora di me…”

L’interrogativo ha chiaramente suscitato la curiosità degli appassionati del GF Vip che hanno a più riprese chiesto al diretto interessato per quale ragione non fosse presente come ospite in studio. George Ciupilan, dopo qualche giorno di esitazione, ha deciso di dare la propria versione dei fatti proprio sui social senza però chiarire in maniera diretta le reali motivazioni: “In tantissimi mi state chiedendo che outfit metterò questa sera. Purtroppo per una scelta di produzione io questa sera non ci sono, spero di esserci nelle prossime puntate“.

Le parole di George Ciupilan non hanno avuto seguito, come dimostrato dalla sua assenza che perdura anche nelle ultime puntate. Sulla questione non sono stati offerti ulteriori spunti ma nel frattempo l’ex concorrente de Il Collegio ha avuto modo di offrire un personale pensiero su alcune questioni che ancora lo legano ai concorrenti del GF Vip: “Nella Casa parlando ancora di me: certe situazioni mi sembrano davvero esilaranti. Se io decido di vivermi la mia esperienza a modo mio e con le mie regole, vengo frainteso dalle persone… Io sono una persona che osserva tanto e in continuo cambiamento. Ironizzare sul fatto io che io sia ‘muto’ mi sembra di toccare quella punta dell’iceberg solamente per far parlare“.











