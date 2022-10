GF Vip: Perché Pamela Prati non mostra mai il collo?/ Non per moda ma…

GF Vip, Pamela Prati: tra foulard, vestiti e collane stravaganti non mostra mai il suo lungo collo…

Pamela Prati è senza alcun dubbio la donna più conturbante della casa del Grande Fratello Vip 7. Elegante, silenziosa, lentamente la showgirl si sta facendo conoscere sempre più: dal flirt con Marco Bellavia alla sua rivelazione-verità sul caso Mark Caltagirone, la donna sta sciogliendo i dubbi che la riguardano. Un nuovo mistero però la vede protagonista e, questa volta, di moda! I telespettatori più fedeli del reality infatti, hanno notato, puntata dopo puntata, uno strano particolare: tra elegantissimi abiti, foulard colorati, o strambe collane, Pamela Prati non ha mai mostrato il suo collo. Ecco allora la domanda che si pongono tutti: “Perché copre sempre il collo?”.

A svelare il mistero ci ha pensato l’opinionista di cronaca rosa Viviana Bazzani, ex isolana all’ Isola dei Famosi 5 e, soprattutto, ex agente di polizia, ha rispolverato distintivo e, indagando, ha rivelato, con un video TikTok, la propria versione sul perché la Prati non mostri mai il collo. La prima ipotesi? Che sia una questione di moda: “Alcuni giornali dicono che è un modo di lanciare una nuova moda molto glamour con questi accessori che addobbano il collo”, ha affermato, smentendo però, e dicendo la sua, poco dopo…

Viviana Bazzani ha poi continuato dicendo la sua sul perché al Grande Fratello Vip, Pamela Prati, non mostri mai il collo: “Non è una questione di moda perché porta sempre i soliti tre accessori e questo pare strano. Io che mi faccio gli affari di questi personaggi sono andata a cercare il copricollo, i vari foulard e ho scoperto che non sono sponsor di Pamela Prati ma cose che compra lei di sua iniziativa, anche perché mette sempre quelli mentre se fosse sponsor sarebbe un cambio continuo”.

Scongiurata l’ipotesi moda allora qual è la ragione secondo la Bazzani? Sembrerebbe essere una questione di età… “Non so se avete notato, Pamela Prati si porta molto bene fisicamente (…) Ha il viso cambiato, nel senso che è molto tirato. Voi sapete che dopo i 55 anni noi donne iniziamo a penzolare sul collo, vuoi o non vuoi l’età va avanti, ma lei no, è tiratissima! Allora poiché nella chirurgia plastica ancora non si è trovata la soluzione di come tirare il collo, è chiaro che è costretta a coprirlo altrimenti si evidenzierebbe veramente l’età del collo tutto aggrinzito, molliccio. Ma quale moda! E’ sempre più bugiarda sta Pamela Prati”. Che dire? La Prati avrà anche il collo aggrinzito, ma di certo ha anche un eleganza che la Bazzani può solo invidiare…













