GF vip, Pierpaolo Pretelli sbotta Attilio Romita: “Trovati una”/ Poi cancella tutto

Grande Fratello vip 7, Pierpaolo Pretelli interviene furioso contro Attilio Romita: c’entra un messaggio su Giulia Salemi

Il gioco del Grande Fratello vip 7 in corso diventa sin dagli inizi luogo e motivo di incomprensioni, intrighi e intrecci che danno vita ai primi gossip, con uno scontro a distanza che vede l’ex gieffino Pierpaolo Pretelli attaccare il neo gieffino Attilio Romita, per amore di Giulia Salemi. Tornato a fare showbiz nel ruolo di conduttore al format web parallelo del Grande Fratello vip 7, il GF vip party, Pierpaolo Pretelli replica stizzito al messaggio che -come segnalato da un utente su Twitter- l’ex mezzo busto del Tg1 Attilio Romita avrebbe lanciato nella Casa più d’Italia ai danni dei Prelemi, ovvero la coppia che l’ex Grande Fratello vip 5 forma con l’ex coinquilina nella Casa ed ex GFVIP 5, Giulia Salemi. Ma la rabbia di Pretelli ben presto si tramuta in una “Epic gaffe”, dal momento che lo stesso Pierpaolo Pretelli si vede ora costretto a cancellare l’attacco social al giornalista, e quindi a rimangiarsi tutto.

Qualcuno dica a Pierpaolo che è un troll e sta facendo una figura di merda.#gfvip #romiters pic.twitter.com/BghLmG7jgC — Stefany 🌷 (@dobledouble) September 26, 2022

“‘Ma questa Giulia è quella che si è presa lo scarto di Elisabetta Gregoraci’ -tuona l’utente su Twitter criticando la posizione della italo persiana rispetto alla lovestory seguita all’amicizia speciale di Pretelli e Elisabetta Gregoraci nella Casa, che scatena l’attacco di Pierpaolo ad Attilio -. ODDIOOOOO ATTILIO MI PISCIO SOTTO. #GFVIP”, un messaggio gossippose a cui segue quindi la pronta stoccata via Twitter del timoniere del GF VIp party con tanto di menzione di diffida: “Caro Attilio diamo fiato alle trombe? Beccati sta foto: io , Prince e la Salemi bella come il sole… Questa la chiamo FELICITÀ. Ps. prendi spunto da Bellavia, trovati una compagna! Ps non ti

diffido, tranqui te voglio bene”. Il messaggio lanciato dal profilo Twitter di Pierpaolo Pretelli poi, però, viene in queste ore cancellato, dopo una nuova segnalazione social piombata in rete, quella di un utente che così rimette in carreggiata l’ex gieffino: “Qualcuno dica a Pierpaolo che è un troll e sta facendo una figura di

m*”.

Grande Fratello vip, Pierpaolo Pretelli si rimangia tutto: ecco cosa succede prima della nuova puntata

Insomma, l’utente del messaggio malevolo sui Prelemi viene segnalato dalla rete come un “troll”, motivo per cui Pierpaolo Pretelli avrebbe a quanto pare cancellato l’attacco social ad Attilio Romita non appena informato del fatto che molto probabilmente il giornalista non abbia mai proferito le dichiarazioni oggetto del contenzioso. Che l’affaire Twitter troll possa essere motivo di confronto tra i Prelemi e l’ex mezzo busto del Tg1, alla nuova puntata del Grande Fratello vip 7, datata 29 settembre?

