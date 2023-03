GF Vip: record “amaro” per Nikita Pelizon/ La più nominata nella storia del reality

Nikita Pelizon, l’ennesima nomination la porta direttamente in finale del GF Vip

Prima di oggi poteva essere lecito credere che, quando si tratta di reality, puntare un avversario con ostinazione potesse risultare risolutivo per sbaragliare la concorrenza. Ebbene, Nikita Pelizon – nuova finalista del GF Vip – ha dimostrato quanto la coerenza sia più forte delle strategie e come alla fine sia sempre il pubblico a dare il verdetto finale. L’ex volto di Ex on the beach in 6 mesi di permanenza nella Casa del GF Vip ha superato indenne il televoto innumerevoli volte fino ad arrivare all’ultimo, in occasione della scorsa puntata, che l’ha censita come meritevole finalista.

Per Nikita Pelizon, con l’acquisizione della finale del GF Vip, arriva anche un particolare record ascrivibile ad un ipotetico albo del reality condotto da Alfonso Signorini. Fin dal suo ingresso la giovane modella ha avuto modo di mettersi in mostra con il suo carattere sui generis, andando così in contrasto con diverse personalità nella Casa piu chiacchierata d’Italia. Le incomprensioni sono state tante, con altrettanti scontri, ritrovandosi così ad essere spesso e volentieri tra i concorrenti più votati con conseguente scontro al televoto.

Nikita Pelizon, la nuova highlander del GF Vip: numeri da record tra televoto e nomination

Tornando al discorso “record”, con l’attuale edizione Nikita Pelizon pare sia arrivata a quota 75 nomination a carico. La fonte sarebbe Wikipedia, che al gradino inferiore riporta il nome di Miriana Trevisan arrivata a quota 60. La modella ha accumulato un distacco di quindici lunghezze, impreziosito dall’accesso alla finale che – in caso di vittoria – risulterebbe quanto mai surreale e clamoroso. Inoltre, Nikita Pelizon grazie alla sua esperienza al GF Vip, “vanta” l’acquisizione di un ulteriore record mai registrato nella storia del reality.

Oltre alle 75 nomination, Nikita Pelizon è stata infatti ben 24 volte al televoto considerando tutte le eventualità possibili nel programma. Incredibile come, ogni volta, sia riuscita a superare indenne il perentorio giudizio popolare ritrovandosi ora come separata in casa oltre che come candidata alla vittoria finale. Infatti, il televoto valido per la semifinale del GF Vip – oltre a decretare l’eliminazione di Luca Onestini – è valso anche per la scelta del quinto finalista. L’ultimo brivido dunque per Nikita Pelizon che ora può godersi una settimana in totale relax, consapevole di aver dato tutto il possibile per quello che sarà il verdetto definitivo per il vincitore del Grande Fratello Vip.











