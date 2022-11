GF Vip riavvicina Luca Onestini e Soleil Sorge?/ “Difendere le emozioni, sempre”

Grande Fratello vip 2022, Luca Onestini entra nella Casa e Soleil Sorge conduce il GFvip party: che succede tra i due ex?

Prosegue l’edizione Grande Fratello vip 2022 del gioco della Casa in onda su Canale 5, con la puntata datata 3 novembre 2022 che potrebbe segnare un vero e proprio riavvicinamento tra gli ex Luca Onestini e Soleil Sorge. L’ex tronista sceglieva l’ex corteggiatrice al termine del trono classico condotto a Uomini e donne, tra il 2016 e il 2017, e il loro amore naufragava ufficialmente nel corso della partecipazione del primo al Grande Fratello vip 2 (2017), quando in diretta TV veniva mostrato a Luca l’avvistamento di Soleil con l’altro ex tronista Marco Cartasegna. Immagini passate alla storia del gossip come un tradimento ai danni di Luca, da parte di Soleil, e il rapporto tra i due sarebbe essere teso, anche a distanza di anni dalla rottura.

Mentre é previsto l’ingresso al Grande Fratello vip 2022 in corso di Luca Onestini come uno dei 6 concorrenti new-entries previste al gioco di Canale 5, viene spontaneo chiedersi nel web in che rapporti siano ora gli ex storici, quando il programma riavvicinerebbe i giovani dal momento che l’ex tronista di Uomini e donne torna a giocare da vippone e Soleil Sorge conduce in tandem con Pierpaolo Pretelli il web format parallelo della Casa più spiata d’Italia, il GFvip party. E, a quanto pare, il rapporto tra Luca Onestini e Soleil Sorge si direbbe all’insegna della maretta. O almeno questo é stando alle ultime integrazioni social intercorrenti tra i diretti interessati.

L’affondo extra GFVIP di Luca Onestini a Soleil Sorge, prima del Grande Fratello vip 2022

Gli ex volti di Uomini e donne, che in comune hanno anche un’esperienza TV vissuta nel ruolo di concorrente al Grande Fratello vip, non si seguono via Instagram. Ma non solo. Oltre il defollow, é dello scorso marzo 2022 il post al veleno dove Luca Onestini tuona contro Soleil Sorge in replica all’attacco che lei ha sferrato al fratello Gianmarco Onestini, rispetto alla rissa sfiorata con Francesco Chiofalo a La Pupa e il secchione 2022.

L’accesa lite nasce al format di Barbara D’Urso con il pupo Francesco che sottolinea di non scendere alle provocazioni del secchione Gianmarco, dopo avergli inferto una sconfitta ad un quiz di cultura generale. “3 a 0, partita finita con doppio fischietti e a casa!”, esulta Chiofalo per la vittoria, con Gianmarco, laureando in giurisprudenza, che non gradisce l’esultanza: «Se vuoi ti faccio domande su materie che non conosci.. non sono qui a farmi inquisire… che sia chiaro». La situazione poi degenera nel momento in cui Chiofalo sottolinea di non reagire alla provocazione del secchione che si fa sempre più vicino a lui fisicamente, restando seduto. E non tarda quindi ad arrivare l’attacco a Gianmarco di Soleil Sorge: “Ma si può piangere perché hai fatto una figura un po’ così?”. «Tu ce l’hai con me a prescindere, vuoi dire a me come devo reagire», é la replica di Gianmarco, a cui poi fa eco il fratello Luca Onestini in un nuovo affondo, non troppo velato, ai danni dell’ex Soleil Sorge, via social: “Difendiamo le emozioni sempre. Triste cercare di cambiare la realtà per attaccare sì o sì una persona, questo non è opinare ma essere RANCOROSI. #SecchioneGianmarco2 siamo sempre con te #LaPupaEilSecchioneShow”.

Parole da cui trapelerebbe che per Luca, Soleil sia rancorosa verso l’ex e la Onestini family, per il trascorso amoroso turbolento tra i due. Insomma, a quanto pare Luca e Soleil non sono in buoni rapporti elitigano da anni. Non si sarebbero dati una seconda chance in amore così come non avrebbero raggiunto la pace, per dei rapporti amichevoli tra ex. Staremo, quindi, a vedere cosa accadrà al Grande Fratello vip 2022, con il nuovo ingresso nella Casa e l’opinione della italo americana al timone del GF vip party.











