GF Vip: “rivoluzione” dopo i rumors su Pier Silvio/ Ex vipponi assenti in studio

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha aperto il sipario partendo da alcuni rumors circolati nelle ore antecedenti alla diretta con particolare riferimento alla puntata di giovedì scorso. Stando a quanto appreso in rete, con annessa sparizione della diretta in questione dal sito ufficiale Mediaset, pare che Pier Silvio Berlusconi non abbia gradito lo spettacolo poco edificante con protagonisti i concorrenti del GF Vip. La teoria è stata confermata da Alfonso Signorini che con un sentito discorso ha redarguito in maniera perentoria tutti i presenti.

Alfonso Signorini si è scagliato contro la condotta di tutto il cast del GF Vip, senza escludere nessuno e includendo in maniera velata anche chi ha proferito il proprio giudizio dallo studio. Tra parolacce, atteggiamenti violenti dal punto di vista verbale e maleducazione divagante, il conduttore ha fatto notare come sia stato lo stesso editore a tuonare contro lo spettacolo becero dell’ultima puntata del GF Vip. A tal proposito, ha chiesto a tutti i concorrenti di modificare il proprio atteggiamento ma nel frattempo i telespettatori più attenti hanno notato un cambiamento radicale che riguarderebbe gli ospiti in studio.

Primi cambiamenti dopo la sfuriata di Alfonso Signorini: ex vipponi esclusi dalla diretta

Secondo quanto osservato nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, sono avvolte dal mistero le ragioni che hanno portato la produzione ad escludere tutti gli ex vipponi dalla presenza in studio. Oltre alle opinioniste – Sonia Bruganelli e Orietta Berti – vi erano unicamente Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. La loro presenza si spiega con un blocco a loro dedicato, mentre per tutti gli altri c’è stato assoluto silenzio in merito all’assenza. Il dettaglio per nulla banale non è passato inosservato e non è ancora chiaro se si tratti di una scelta momentanea o definitiva.

L’assenza degli ex vipponi dagli studi del GF Vip nel corso dell’ultima diretta potrebbe dunque essere una misura preventiva presa proprio in virtù del clamoroso dissenso di Pier Silvio Berlusconi. In vista della finale del reality condotto da Alfonso Signorini, la scelta sarebbe dunque un cambio radicale volto a calmare gli animi nel corso delle dirette riducendo così le ingerenze e i commenti delle personalità in studio. Tra l’altro, molti hanno notato come il consueto siparietto finale sia stato altrettanto escluso dalla messa in onda, probabilmente per le medesime ragioni.











