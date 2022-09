GF Vip: Sara Manfuso, gaffe su Luca Salatino “Non sapevo fossi un concorrente”/ Lo scambia per lo Chef

Sara Manfuso gaffe a Luca Salatino: i vipponi della casa increduli

Grande Fratello Vip 2022 ha fatto il suo debutto ieri sera, 19 settembre, con alla conduzione Alfonso Signorini. I concorrenti sono stati svelati e si sono ritrovati tutti nella casa più spiata d’Italia. Nonostante sia solo l’inizio è stata fatta già la prima gaffe. Protagonista Sara Manfuso nei confronti di Luca Salatino, chef e ex tronista di Uomini e Donne.

L’opinionista televisiva si è avvicinata al ex volto del dating che ne frattempo aveva cucinato la carbonara per i vipponi, e gli dice: “Ma tu non sei un concorrente“. A farle notare l’errore ci hanno pensato gli altri inquilini della casa e resasi conto della gaffe, Sara Manfuso tenta di rimediare: “E’ un concorrente? Oddio scusa“. Questo apre qualche polemica sulla definizione di vip che, per molti versi, non è stata sempre apprezzata dal pubblico che spesso non riconosce i concorrenti della casa.

“Ma tu non sei un concorrente” NOOO STO MALISSIMO 💀 #GFVIP pic.twitter.com/KIA6JDxPAy — trashtvstellare (@tvstellare) September 19, 2022

Sara Manfuso: la clip di presentazione per il Grande Fratello Vip 2022

Sara Manfuso è la nuova concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 2022, nella clip di presentazione dichiara: “Ho 38 anni e sono laureata in Storia e Analisi delle idee filosofiche e sono una grandissima appassionata di televisione e politica. Sono molti i programmi a cui prendo parte regolarmente. Non ho peli sulla lingua. Mi piace essere franca, diretta, dicono che sono una maestrina. Ho sempre avuto una forma di attivismo civico, fino a mettere su un’associazione che si occupa del contrasto alla violenza di genere, essendo stata io stessa vittima, in una bruttissima esperienza. Ho sentito di dover fare qualcosa per gli altri e anche per mia figlia”.

Poi aggiunge: “C’è chi mi chiede perché io mi sia rifatta il seno. Perché posso permettermelo. La mia intelligenza vi fa dimenticare immediatamente le tette. Ve ne accorgerete parlandomi. Nella casa ho paura di non controllarmi nelle reazioni con le persone che non mi piacciono. Potrei dire cose sconvenienti”.











