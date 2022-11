GF Vip, Sarah Altobello “mio agente innamorato di me”/ Patrizia Rossetti: “Gli dissi ‘se non mi dai i soldi…’

Grande Fratello Vip 2022, Sarah Altobello e Patrizia Rossetti si confidano

L’ingresso di Sarah Altobello nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 è stato spumeggiante. La vulcanica showgirl si è rivelata un concentrato di simpatia ed ironia, grazie anche al suo spiccato accento barese, e ha rivelato di provare un interesse per Attilio Romita. La neo-concorrente si è poi lasciata andare ad alcune confessioni in privato con Patrizia Rossetti, alla quale ha parlato anche del suo manager Tony Toscano, che sarebbe innamorato di lei. “Sì Tony Toscano, uno che mi vuole. Lui è la mia confort zone” la confessione, riportata da Biccy.

La showgirl ha però spiegato di non essere innamorata del suo agente, ma ad unirli c’è solo un’amicizia e un rapporto professionale: “Gli uomini mi hanno sempre tradita e trattata male. Lui c’è sempre, ma mi sento come se fossi oppressa, però gli voglio bene, è un amico. Lui però non mi vede così. Non è cattiveria, ma sono sincera, mi sento pressata. Non capisce, io gli dico che gli voglio solo bene. Capisco benissimo che può essere innamorato“. Alle confessioni della Altobello segue la rivelazione di Patrizia Rossetti, che svela di aver conosciuto il suo manager in passato.

Patrizia Rossetti e l’attuale manager di Sarah Altobello: “Ci ho litigato“

Ascoltate le confessioni di Sarah Altobello al Grande Fratello Vip 2022, Patrizia Rossetti ha infatti rivelato di aver avuto Tony Toscano come suo manager tanti anni fa, tuttavia i rapporti si incrinarono per un motivo ben preciso: “Comunque lui è stato il mio primo agente 40 anni fa e c’ho litigato. Non ci siamo parlati per 10 anni. Gli ho detto ‘se non mi dai tutti i soldi ti denuncio’, non l’avrei mai fatto. E ripeto, per 10 anni non mi ha più parlato“.

E, sempre a quanto riportato da Biccy, Patrizia Rossetti ha poi deciso di riavvicinarsi a lui appianando i rapporti e chiarendo nel backstage del programma Pomeriggio 5: “Nonostante poi sia diventata la Rossetti, famosa e popolare, nulla. Sono stata io a riavvicinarlo. Gli ho mandato gli auguri di compleanno. L’ho incontrato dietro le quinte di Barbara d’Urso e da lì ci siamo riparlati. Eravamo nel backstage con Stefano Tacconi e fui io ad andare da lui a salutarlo con un ‘hey ciao Tony’. E poi allora abbiamo riagganciato il rapporto“.

