GF Vip, scontro tra Oriana e Daniele/ “Non accetto scuse, vuoi solo follower in più”

Oriana Marzoli, lite con Daniele Dal Moro: ecco cosa è successo

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2022, Oriana Marzoli ha scelto di continuare la conoscenza con Antonino Spinalbese piuttosto che con Daniele Dal Moro. Il modello veronese non sembra aver digerito quello che è accaduto in diretta e si è scontrato con l’influencer spagnola.

Come riporta Biccy, Daniele si infuria con Oriana: “Nominami sempre, mi faresti il più grande regalo. Io non ti parlerò più! Per me questo teatrino fra me te e Antonino era quello che volevi, te lo dico seriamente. Ti ho chiesto espressamente di lasciarmi fuori da queste dinamiche. Io ovviamente non è che non voglio essere inserito in nessuna dinamica, altrimenti me ne sarei rimasto a casa mia. Ma non voglio che mi inseriate in queste dinamiche di M e questa è una dinamica di M. Ora è inutile che mi chiedi scusa, perché secondo me lo hai fatto a posta. Dici che mi apprezzi ma per quale motivo se neanche abbiamo mai parlato? Non ti ho raccontato niente della mia vita, del mio passato. Solo perché ti sto simpatico? Bah. Secondo me non sei onesta, io non vedo neanche onestà in te”.

Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro la accusa: “Volevi un milione di follower in più”

Lo scontro tra Oriana e Daniele Dal Moro è continuato con precise accuse da parte del gieffino, convinto che il triangolo con lui e Antonino Spinalbese sia frutto di una precisa strategia dell’influencer spagnola.

Come riporta Biccy, Daniele Dal Moro punta il dito ad Oriana Marzoli: “A me che tu sia una bella ragazza conta il 3%, ma tu sei convinta di altro. Anche delle scuse non me ne frega niente, il danno è fatto, le scuse le porta via il vento. Questo non è un errore, errare è umano. Ma io ti ho chiesto per quattro giorni di non inserirmi in nessuna dinamica e tu lo hai fatto. […] Tu penserai anche di essere una ragazza furba, ma sei una furba in mezzo ai furbi qua“. Poi infierisce: “La scelta più facile per te è quella che ti torna più comodo, ti sei fatto tutto il tuo programma in testa. E fai anche bene a farteli, ma lasciami fuori. Secondo me tu sei molto brava a prenderti quello che più ti fa comodo. Tu vuoi uscire da qua con un milione di follower in più!”

