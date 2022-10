GF Vip scontro trash tra Pamela Prati e Alberto/ Lei lo imita con la “r” moscia

Pamela Prati imita Alberto De Pisis dopo le nomination: è scontro

Durante il momento delle nomination palesi, Pamela Prati e Alberto De Pisis si sono scontrati in un modo che ha divertito il pubblico. Alberto ha nominato proprio la showgirl che non l’ha presa molto bene e ha iniziato ad imitare la “r” moscia del gieffino. A riportare il botta e risposta è Biccy:

GF Vip, lite al veleno tra Pamela e Alberto/ "Io mi godo il successo, tu non lo so…"

Pamela: “Amore ma chissenefrega ce lo vogliamo mettere?”

Alberto: “Godiamoci il successo!”

Pamela: “Amore io me lo godo tu non lo so!”

Alberto: “Io me lo godo anche stasera, ho avuto anche io i miei successi nella vita”.

Pamela: “Amore io non sapevo nemmeno chi fossi prima di entrare qua”.

Alberto: “Io non sono una prima donna come te è chiaro che non posso competere. Però qualche successo l’ho avuto anche io nella mia vita, stai serena”.

Pamela: “Vedremo. Andrò a vedere e ti applaudirò. Mi documenterò su di te amore” [lo dice imitando la R moscia di De Pisis, ndr].

Alberto: “Ed il tuo voler emulare la mia R moscia ti riesce malissimo. Lasciatelo dire”.

Pamela: “Oh, guarda amore!” [continua imitando la R moscia, ndr].

Alberto: “Ci si nasce con certe cose non si acquisiscono”.

Pamela: “Ma certo amore, attento a non inciampare nelle R”.

Attilio Romita: "Il cu*o di Pamela Prati non si tocca!"/ "Al Bagaglino..."

Insomma, un momento davvero trash ma anche leggero che ha portato un pizzico di pepe alle nomination.

Pamela Prati, scontro con Patrizia Rossetti: “Hai il c*lo pieno di cellulite”

Per Pamela Prati quello con Alberto De Pisis non è il primo scontro nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. La showgirl ha litigato anche con Patrizia Rossetti che ha fatto una battuta infelice su di lei, dicendo anche il c*ulo piatto.

A questo punto, Pamela Prati la prende molto male e dichiara: “Amore non ho il culo piatto, il tuo è pieno di cellulite“. Antonella Fiordelisi difende la showgirl e su Patrizia Rossetti dichiara: “Non ha fatto una battuta simpaticissima, ma Pamela non ha accettato la critica”.

Pamela Prati "Patrizia Rossetti diva dei materassi"/ "Hai il cul* pieno di cellulite", è polemica al gfvip

© RIPRODUZIONE RISERVATA