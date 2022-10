GF Vip, scoppia lite tra Alberto De Pisis e Daniele Dal Moro/ “Ti faccio vedere io..”

Alberto De Pisis punzecchia Daniele Dal Moro, lui si infuria: ecco cosa è successo

In queste ore, tra Alberto De Pisis e Daniele Dal Moro c’è molta tensione; i due gieffini hanno discusso, e i toni si sono fatti incandescenti. Tutto è partito da Charly Gnocchi che ha chiesto una mano con il barbecue all’ex di Taylor Mega. A questo punto, però, il gieffino ha suggerito al conduttore radiofonico di chiedere a Daniele Dal Moro che non aveva aiutato per nulla.

Le dichiarazioni di Alberto De Pisis hanno fatto infuriare Daniele Dal Moro che, come riporta Isa & Chia, dichiara: “Io sono qua dentro probabilmente l’unico che si lava la sua roba. Io mi lavo il mio piatto, le mie posate, tutto. Sono sordo allora. Non nasconderti dietro un dito. Hai detto testuali parole “Diciamolo a chi non fa niente”. Non addolcirmi la pillola. Sai chi ti ha tagliato i pomodori e tutte le verdure? Io. Poi dici “una reazione aggressiva”. Tu non hai probabilmente mai visto una reazione aggressiva se vuoi, se vuoi un giorno te la faccio vedere, ti assicuro che non è questa. Non mi fare la morale. Tranquillizzati tu che dici che guardo le telecamere E’ un mese che mi conosci, secondo te tra te e me chi è che guarda le telecamere?”.

Alberto De Pisis, la replica alla sfuriata di Daniele Dal Moro

Dopo la sfuriata di Daniele Dal Moro e la lite con Edoardo Donnamaria, Alberto De Pisis ha provato a replicare al gieffino. Come riporta Isa & Chia, l’ex di Taylor Mega dichiara: “Io non ho detto “Daniele si comporta male“.

Alberto De Pisis continua: “Non puoi prenderla con questa aggressività. L’ho detto mentre eri lì, non l’ho detto da dietro. Non è che ti ho detto che dormi tutto il giorno. Una reazione così aggressiva non mi piace“. Al pubblico, invece, piacerà la reazione dell’ex tronista o appoggerà Alberto? Per vedere la clip ufficiale clicca qui.

