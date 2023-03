GF Vip: secondo finalista Antonella, Daniele, Giaele, Micol, Milena, Nikita o Onestini?/ I sondaggi

Chi sarà il secondo finalista del GF Vip? I risultati sul web

Questa settimana nel Grande Fratello Vip 2022 si deciderà chi, tra i concorrenti ancora in gara, sarà il secondo finalista. La prima finalista è Oriana Marzoli, che è stata votata dalla maggioranza del pubblico che ora dovrà decidere tra: Antonella, Daniele, Giaele, Micol, Milena, Nikita e Onestini.

Sul web sono già spuntati i primi sondaggi i cui risultati sono davvero molto chiari. Ad essere la più votata è Nikita Pelizon, alla quale segue Antonella Fiordelisi. Molto basse, invece, le percentuali di Milena Miconi, Giaele De Donà e Luca Onestini. Nonostante all’interno della casa non abbia legato con gli altri inquilini, la modella triestina ha sempre goduto dell’ampio sostegno del pubblico. E’ presumibile, dunque, che sia effettivamente lei la seconda finalista del Grande Fratello Vip 2022 e che i voti del web si confermeranno anche in puntata.

Le critiche di Nikita Pelizon a Oriana Marzoli: le sue parole

Nikita Pelizon è la probabile seconda finalista del Grande Fratello Vip 2022, considerando che spesso è stata la preferita del pubblico. Eppure, all’interno della casa, non gode di molta popolarità soprattutto nei confronti di Oriana Marzoli. Il rapporto tra le due concorrenti è sempre più teso e distaccato.

La modella triestina, in confidenza ad Antonella Fiordelisi, ha criticato l’influencer spagnola riguarda alla relazione con Daniele Dal Moro: “Da Luca becchi un rifiuto, con Daniele, anche con insistenza, non riesci a concludere tanto che ieri, quando piangeva, ha detto ‘cavolo, mi stavo conoscendo con una persona e mancano venti giorni alla fine di questo programma e piange senza lacrime. Cosa vuol dire?” La schermidora ha cercato di difendere la bionda venezuelana: “Lei non è cattiva, ma ha atteggiamenti che ti fanno allontanare”:

