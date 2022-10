GF Vip, Signorini definisce Daniele Dal Moro “depresso”/ Web furioso: “Fossi in lui…”

Grande Fratello Vip 2022, Alfonso Signorini a Daniele Dal Moro: “Depresso epocale“

In questo primo mese di Grande Fratello Vip 2022 ha spesso tenuto banco un tema delicato e quanto mai attuale: la salute mentale. Il caso Marco Bellavia ha portato a parlare in tv di una malattia troppo spesso sottovalutata come la depressione, con Alfonso Signorini che ha severamente ripreso i concorrenti per non averlo aiutato né mostrato solidarietà nei suoi confronti. Tuttavia lo stesso conduttore si sarebbe reso protagonista di una battuta che a molti telespettatori non è andata giù, e riferita a Daniele Dal Moro.

Nella scorsa puntata Signorini ha infatti ripreso il concorrente in Confessionale, invitandolo ad entrare più nel vivo del gioco e a non mostrarsi ombroso e triste. “Sei sempre lì che sembri depresso in maniera epocale” la frase del conduttore. Il suo invito era quello di mostrare un sorriso in volto e vivere l’esperienza del Grande Fratello Vip 2022 in maniera positiva e mostrando tutte le qualità del suo carattere. Il suo intervento non è però andato giù al Vippone che, dopo la diretta, si è sfogato con alcuni coinquilini.

Il pubblico del Grande Fratello Vip 2022 non ha così risparmiato critiche ad Alfonso Signorini, difendendo a spada tratta Daniele Dal Moro. Su Twitter in molti hanno condiviso il video di quel momento, quando il conduttore lo definisce “depresso epocale“, e hanno scatenato la polemica social stigmatizzando le sue parole: “Ieri sera mi sono addormenta e non avevo visto questo. Ma io dico sono stati 1h a parlare di salute mentale e poi a fine puntata Signorini dice queste cose a Daniele. Il primo a non aver capito niente è proprio lui“.

Il caso Marco Bellavia, a dire degli utenti, non avrebbe insegnato nulla nemmeno al giornalista stesso. Un altro telespettatore scrive: “Signorini inadattissimo a condurre, prima predica per la salute mentale di bellavia poi parla così a Daniele. L’ignoranza in persona“. Ma le critiche all’indirizzo del conduttore sono numerose: “Comunque se Daniele dovesse uscire, ma anche se dovesse restare, fossi in signorini mi vergognerei parecchio per il modo in cui l’ha trattato e per le cose che gli ha detto, sapendo poi il suo passato. La vicenda di Marco non ha insegnato nulla a molti, soprattutto a lui“.

Ieri sera mi sono addormenta e non avevo visto questo. Ma io dico sono stati 1h a parlare di salute mentale e poi a fine puntata Signorini dice queste cose a Daniele. Il primo a non aver capito niente è proprio lui #gfvip pic.twitter.com/fOSbNkfZ0w — Melis 🧚🏻‍♀️ (@Melis_morel) October 21, 2022

Signorini inadattissimo a condurre, prima predica per la salute mentale di bellavia poi parla così a Daniele. L’ignoranza in persona #gfvip — Gessy (@gessicasayz) October 21, 2022

Comunque se Daniele dovesse uscire, ma anche se dovesse restare, fossi in signorini mi vergognerei parecchio per il modo in cui l’ha trattato e per le cose che gli ha detto, sapendo poi il suo passato. La vicenda di Marco non ha insegnato nulla a molti, soprattutto a lui. #gfvip — Ambra✨💉 (@Asiainside_) October 21, 2022













