GF Vip, Signorini zittisce Edoardo Donnamaria/ “Saprai pure quando devi intervenire!”

Grande Fratello Vip 2022, Antonella e Edoardo ai ferri corti: è bagarre in Casa

Al Grande Fratello Vip 2022 si è definitivamente spezzata la coppia che, ormai da settimana, trainava a tutti gli effetti la maggior parte delle dinamiche in Casa. Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno deciso di prendere strade separate e, stando anche al duro scontro nella diretta di questa sera, le possibilità di chiarimenti e riappacificazione rasentano lo zero. Il dibattito coinvolge molteplici voci e la maggior parte sono indirizzate contro Antonella, come quelle di Oriana Marzoli, Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi.

Antonella Fiordelisi demolisce Edoardo: "Un uomo così non lo voglio"/ "Oriana gli ha toccato il pacco e lui…"

Il dibattito a più voci si intensifica quando Alfonso Signorini interviene per parlare direttamente con l’ormai ex coppia. Tuttavia le due voci si sovrappongono, con Edoardo che chiede alla Fiordelisi di rimanere in silenzio per poter parlare senza accavallarsi: “Antonella per favore, così non è possibile parlare. Io sono abituato che quando parlo…“. La Fiordelisi però lo interrompe spiegando: “Per me è finita, non mi interessa proprio stare con questa gente“.

Alfonso Signorini "ho appena preso il palo da Orietta Berti!"/ Bacio negato al GF Vip

Alfonso Signorini zittisce Edoardo Donnamaria: “Sai quando devi intervenire!“

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria continuano ad accavallarsi, con il ragazzo che la accusa di fare un monologo senza possibilità di dialogare: “Posso parlare o bisogna sentire il monologo di Antonella?“. Tuttavia, vista la piega che ha preso il dibattito e per riportare la calma in diretta, Alfonso Signorini ha deciso di intervenire zittendo Edoardo in riferimento al suo lavoro di opinionista a Forum: “Adesso ti faccio parlare Edoardo, aspetta un attimo. Hai lavorato a Forum per anni, saprai pure quando devi intervenire e quando devi stare zitto“.

Perchè Antonella fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono lasciati?/ "Non sai amare…"

A quel punto il concorrente si zittisce, mentre Signorini continua ad approfondire l'intricata situazione sentimentale che ha visto la coppia scoppiare. La crisi è ormai ufficialmente aperta e non sembrano esserci margini di riappacificazione.











