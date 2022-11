GF Vip, Soleil Sorge innamorata di Edoardo Tavassi?/ “Genuino, gentleman, ma…”

Grande Fratello Vip 2022, Soleil Sorge risponde a Edoardo Tavassi: “Persona genuina“

Al Grande Fratello Vip 2022 Edoardo Tavassi ha fatto il suo ingresso portando energia, simpatia e positività. E, nel corso degli ultimi giorni, ha rilasciato alcune dichiarazioni su quale potrebbe essere la sua donna ideale. Tra queste rientrerebbe anche Soleil Sorge, ex concorrente del reality, che ha avuto modo di conoscere nell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. In Casa, Tavassi l’ha definita il suo “sogno erotico“, ma questo interesse è a tutti gli effetti ricambiato?

A fare chiarezza ci pensa la stessa Soleil che, durante la puntata del GF Vip Party in video-collegamento con il co-conduttore Pierpaolo Pretelli, si è così espressa: “Si è sempre saputo che la simpatia vince su tutto“. E, in riferimento alla risposta dell’ex Luca Onestini al commento di Edoardo, l’ex gieffina confessa: “Secondo me parlava di lui, anche perché tra le peggiori qualità ha sempre quella di sminuire gli altri e giudicarli. A differenza di Edoardo che invece umanamente fino ad ora, e per quanto lo conosco, sembra una persona molto genuina, un gentleman, ha sempre una cosa carina da dire agli altri. Usa l’umorismo per far divertire e per creare il suo personaggio“.

Soleil Sorge ha così espresso il suo giudizio non solo su Edoardo Tavassi, elogiato per il suo umorismo e la sua genuinità, ma anche e soprattutto sull’ex Luca Onestini con cui i rapporti non sono propriamente idilliaci. Pierpaolo Pretelli le chiede come risponde alla “dichiarazione d’amore” del fratello di Guendalina Tavassi, e la Sorge confessa: “Io non vedo l’ora di riabbracciarlo fuori. E se il mio cuore non battesse già per qualcun altro, avrei accettato anche un appuntamento a cena“.

Il cuore dell’ex gieffina, dunque, sarebbe al momento occupato: chi è il misterioso fidanzato di cui non ha fatto nome? Intanto prosegue il suo impegno in televisione alla conduzione del GF Vip Party, dopo il grande successo nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip e il successivo ruolo di giudice ricoperto a La Pupa e il Secchione Show.











