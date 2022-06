Gf vip, Soleil Sorge torna in tv da one-woman show? / Spunta il ruolo inedito

Soleil Sorge verso il ritorno in tv dopo il Grande fratello vip 6? Il rumor

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 prendendo parte al triangolo amoroso condiviso al Grande fratello vip 6, con i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran, poi naufragato nel mezzo del gioco, e ora Soleil Sorge torna al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo? La modella italo-americana, reduce dai ruoli tv di opinionista e naufraga special guest coperti dopo il Grande fratello vip 6 rispettivamente a La pupa e il secchione 2022 e L’isola dei famosi 2022, potrebbe molto presto debuttare in un ruolo inedito per un altro format tv. Stando all’indiscrezione del momento, infatti, Soleil Sorge si starebbe imponendo come personaggio tv dell’anno, tanto da essere molto richiesta nel piccolo schermo, e per lei potrebbe essere previsto a breve un ritorno al piccolo schermo per la conduzione di un programma tutto suo. Potrebbe trattarsi di un format di Canale 5, Discovery o di casa Rai. Il format con al timone Soleil Sorge potrebbe avere inizio a partire dall’autunno 2022 e tra le ipotesi della novità lavorativa per la modella non si esclude il GF Vip Party, con appuntamenti tv previsto due volte a settimana su Mediaset Infinity. In alternativa, sempre secondo quanto riprende la fonte dell’indiscrezione, Novella 2000, Soleil Sorge potrebbe rivelarsi la conduttrice di un format da one-woman show trasmesso in streaming sulla piattaforma di Mediaset, così come è accaduto per Tommaso Zorzi dopo il Grande fratello vip 5.

Soleil Sorge nell’ultimo periodo è stata al centro dell’attenzione mediatica anche per il rumor secondo cui la modella fosse in qualche in modo legata a Gianluca Costantino. Dopo la sua uscita dal Grande fratello vip 6, il reality che gli ha permesso di conoscere Soleil Sorge, Gianluca Costantino non ha nascosto che avrebbe voluto approfondire la conoscenza di Soleil: “Mi farebbe piacere conoscerla meglio prima di conquistare il suo cuore. Perché so che probabilmente ha qualcuno che l’aspetta fuori, quindi non vorrei rovinare la coppia Su questo sono un ragazzo molto onesto, e non mi piace entrare in certe dinamiche… (Tra noi, ndr) c’è stato divertimento, complicità, abbiamo fatto discorsi profondi”. Dopodiché Soleil e Gianluca sono stati avvistati insieme a Ibiza, mentre erano in dolce compagnia con la coppia nata al Grande fratello vip 6, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Il che ha infiammato il chiacchiericcio secondo cui ci sarebbe del tenero tra Gianluca e Soleil, ma quest’ultima ha prontamente chiarito la sua posizione rispetto alla presunta “fuga d’amore”: “Cosa ci facciamo qui? Ha organizzato tutto Gianluca. Sono usciti un po’ di gossip su fughe romantiche… Vi diciamo una cosa effettivamente vera. In tutta questa fuga romantica il ricavato verrà devoluto in beneficienza. Questa è l’unica cosa vera.

