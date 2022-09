GF Vip, Sonia Bruganelli “Adriana Volpe mi manca”/ Ecco perché ho deciso di rimanere

Sonia Bruganelli a sorpresa su Adriana Volpe: “Mi manca“

Confermata come opinionista del Grande Fratello Vip 2022, Sonia Bruganelli è subito entrata nel vivo del reality iniziato lunedì scorso. Non si è risparmiata quando ha dovuto confrontarsi con la neo-concorrente Elenoire Ferruzzi, e non l’ha fatto nemmeno durante un’intervista rilasciata a Casa Chi. Dalle prime impressioni sui nuovi Vipponi alla sua esperienza come opinionista, la moglie di Paolo Bonolis ha anche parlato dell’assenza di Adriana Volpe al suo fianco e della scelta di rimanere sulla poltrona del reality.

Parlando proprio della sua ex collega, con cui nella scorsa edizione ha avuto più di una lite, a sorpresa rivela: “Adriana Volpe mi manca. Devo dire la verità? Mi manca. Non è una stupidaggine“. Al suo fianco nel ruolo di opinionista c’è ora Orietta Berti, ma la Bruganelli spiega come la Volpe sia stata molto stimolante per lei l’anno scorso: “Con Orietta c’è un rapporto nato anche dall’enorme stima che ho nei suoi confronti, una persona che fa spettacolo, televisione, è una cantante […] Però Adriana devo dire che è stata veramente una compagna di viaggio, è stata molto stimolante“.

Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip 2022: perché ha deciso di rimanere

Nel corso della lunga chiacchierata a distanza con Casa Chi, che ha condiviso l’intervista integrale sul proprio profilo Instagram, Sonia Bruganelli ha anche spiegato per quale motivo abbia accettato il Grande Fratello Vip 2022 e deciso così di ricoprire nuovamente il ruolo di opinionista. Dopo la scorsa edizione, infatti, aveva categoricamente escluso una collaborazione-bis con il reality. Ora rivela, con autoironia e sincerità: “Vi dico la verità: io nella mia vita coerente non sono stata mai. Per me niente di nuovo e nemmeno per le persone che mi conoscono“.

La moglie di Paolo Bonolis si augura che ora, al fianco di Orietta Berti al Grande Fratello Vip 2022, possa crescere e migliorare la propria esperienza nel settore televisivo: “Non immaginavo ci sarebbe stata la possibilità di relazionarmi ad una persona come Orietta. Adesso io sto prendendo questa seconda esperienza come un’esperienza di crescita professionale, non nell’abito di opinionista o conduzione, ma nell’ambito televisivo. Relazionarmi con una persona come Orietta mi fa molto piacere“.

