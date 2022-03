Gf vip, Sonia Bruganelli affonda Miriana Trevisan/ “Una gatta morta”

Grande fratello vip 6, Sonia Bruganelli attacca la “favorita” alla vittoria, Miriana Trevisan

Si avvicina la finale del Grande fratello vip in corso, ovvero l’edizione Gf vip 6, e intanto l’opinionista del reality Sonia Bruganelli rilascia una nuova intervista a Superguida tv, dove tra le altre cose trova occasione per tornare all’attacco di Miriana Trevisan. Quest’ultima è tra i gieffini favoriti alla vittoria del reality di Alfonso Signorini, secondo le quote di scommesse dei bookmaker, ma continua a non convincere la consorte di Paolo Bonolis, con la sua condotta assunta nel gioco dei vipponi, a differenza di Soleil Sorge (che come gieffina ha ad oggi ricevuto commenti positivi da parte di Lady Bonolis e in vista della finale attacca Jessica Sélassié). “Miriana è una donna che ha 50 anni ma che non li dimostra -tuona nell’intervento al veleno lady Bonolis, contro la gieffina Trevisan-. Mi verrebbe da chiamarla ragazza infatti”. L’affondo poi prosegue con tanto di appellativo di “gatta morta” sul conto di Miriana, che spesso è stata salvata dal pubblico tv -ai televoti indetti nella Casa per l’eliminazione dal Grande fratello vip: “A me personalmente non è piaciuta all’interno del reality perché è un po’ gatta morta e spesso tende a piangersi addosso”. La Bruganelli ci tiene poi a chiarire che Miriana non rappresenta il prototipo di donna che a lei piace. Ma non è tutto.

In occasione della nuova intervista extra-Gf vip 6, inoltre, Sonia Bruganelli coglie la palla al balzo anche per rilasciare alcune dichiarazioni sulla possibilità di poter segnare un rientro nello studio del reality dei vipponi, per l’edizione Grande fratello vip 7 futura, cosa che di recente aveva escluso a priori, ma che ora non rifiuterebbe: “Per quanto mi riguarda, non so se mi corteggeranno o meno, ma io ho un altro lavoro. Potrei però pensare di fare l’opinionista da sola con Alfonso. Io e lui soltanto però. Mi ingolosirebbe la veste di unica opinionista”. Insomma, con queste ultime dichiarazioni, quindi, lady Bonolis sembra aprire una candidatura per il ruolo di opinionista al Grande fratello vip 7, ad una sola condizione, ovvero quella di non bissare il ruolo tv insieme alla sua collega attuale con cui condivide lo studio tv del reality, Adriana Volpe. A quest’ultima, infine, lady Bonolis destina una sottile provocazione: “Personalmente le augurerei una conduzione o quantomeno che potesse avere un programma tutto suo.”.

