GF Vip, Sonia Bruganelli “con Orietta Berti sintonia”/ La cantante: “Lo rifarei”

GF Vip, Sonia Bruganelli: “Con Orietta Berti sintonia, ciascuna aveva un ruolo“

Si è chiusa un’altra edizione del Grande Fratello Vip e il bilancio, anche per le opinioniste, è più che positivo. Sonia Bruganelli e Orietta Berti si sono raccontate a Chi, a pochissimi giorni dalla finale, parlando del loro ruolo e delle sensazioni che le hanno accompagnate lungo tutti questi mesi di reality. “L’anno scorso il mio GF Vip è stato una scommessa – confessa la Bruganelli, facendo un confronto con la passata edizione – ero molto diretta ma anche meno attenta ai nodi del racconto e non ero abituata a muovermi davanti a una telecamera“.

La moglie di Paolo Bonolis premia anche il rapporto instaurato con la collega di poltrona: “Quest’anno è stato completamente diverso, anche perché con Orietta Berti ho trovato sintonia: ciascuna aveva un ruolo ben definito e si è capito che, di base, mi interessa esprimere commenti che abbiano un senso piuttosto che attirare l’attenzione su di me. Mi dispiace che sia finita proprio adesso che Orietta stava dando il meglio“. E, infine, spende parole positive anche per il padrone di casa: “Con Alfonso Signorini il rapporto è stato sempre di fiducia e di affetto“.

Orietta Berti sul GF Vip: “Lo rifarei. Mi sono rimessa in gioco“

Se Sonia Bruganelli è stata una piacevole conferma, Orietta Berti è stata invece la vera scoperta di questo Grande Fratello Vip. La cantante traccia un bilancio di questa sua prima esperienza nel reality nel ruolo di opinionista: “Per me è stato andare a teatro. Ogni volta seduta in prima fila. E poi, ogni volta, arrivavo in studio sempre sul pezzo, non per altro, ma perché venivo a Roma in treno. E lì tutti mi parlavano, si lamentavano: la casa tanto sporca, le donne troppo nude, le liti funeste… Ma soprattutto si divertivano, che risate. E già dalla seconda puntata tutti a chiedermi: ‘Chi vince?’. Ma fino all’ultimo è stata tutta una sorpresa“.

La cantante parla anche del rapporto con il conduttore: “Alfonso Signorini mi è proprio piaciuto, mio marito Osvaldo dice che parla chiaro e lento. E si capisce anche quando dice cose intellettuali“. In questi mesi la Berti non ha sentito stanchezza e, all’ipotesi di una riconferma, ammette: “Lo rifarei“. Infine, spiega: “Questo ruolo che mi ha dato il GF Vip ha rappresentato per me un rimettermi in gioco. Io credo che provarsi in ruoli che sono fuori dalle nostre aree di sicurezza sia fondamentale: è la maniera in cui riusciamo a sentirci vivi“.











