GF Vip, Sonia Bruganelli “Giulia Salemi una scoperta”/ “All’inizio non capivo…”

GF Vip, Sonia Bruganelli su Giulia Salemi: “È stata una scoperta, ma all’inizio…“

Giulia Salemi è stata una delle grandi scoperte di questo Grande Fratello Vip. La regina dei social è stata chiamata da Alfonso Signorini per intercettare, di puntata in puntata, il sentiment del web sulle dinamiche di gioco. Un impegno che lei ha accettato di buon grado e che ha superato a pieni voti, come rimarcato anche dallo stesso conduttore. Anche Sonia Bruganelli ha parole positive per lei, sebbene inizialmente abbia faticato a comprendere il suo ruolo nel reality, come ammesso al settimanale Chi.

FINLANDIA/ Dopo l'adesione (controvoglia) alla Nato parte la sfida al Ppe-Pse nel 2024

“Giulia Salemi è stata una scoperta perché non sono così moderna per il web e, all’inizio, non riuscivo a capire dove sarebbe andato a parare il suo ingresso. Ma poi mi è piaciuta lei. Mi piace come personaggio e come ragazza“, confessa l’opinionista, che proprio al settimanale ha tracciato un bilancio di questa edizione. Anche Giulia Salemi, sempre a Chi, interviene per ripercorrere la sua storia nel reality: “Il mio percorso al GF Vip è partito come concorrente, poi conduttrice di GF Vip Party e, infine, voce del web“.

Adderal e Xanax, Usa limitano la distribuzione/ Gli studenti li usano come droghe

Giulia Salemi e la lite con Sonia Bruganelli: “Da lì nata una bella amicizia“

Giulia Salemi è stata promossa a pieni voti come voce del web al Grande Fratello Vip, ma ci sarà per lei spazio nel reality come opinionista? Da giorni se ne parla, e l’influencer interviene così: “Il ruolo della ‘bastardina del web’ l’ho sentito cucito su di me, perché Twitter ha questo tono cinico, ma divertente, che ho cercato di interpretare con la mia verve. A volte, però, mi veniva il desiderio – quando Alfonso Signorini mi interpellava – di esprimere il mio parere“.

TRUMP, VIDEO DISCORSO: “PROCESSO RIDICOLO”/ “Biden ci porta a terza guerra mondiale”

Pareri che, spesso, sono andati in disaccordo proprio con Sonia Bruganelli, con la quale è capitato di scontrarsi in puntata. Alla fine, però, è nata una bella amicizia, come dimostra anche lo speciale regalo da lei ricevuto per il compleanno. “Le ho scritto un messaggio per chiarirmi, le ho detto a cuore aperto che non volevo discutere con lei, e lei mi ha spiegato che ero uscita dal mio ruolo, mi ero schierata mentre avrei dovuto riportare il pensiero del web – spiega la Salemi – Da quella scintilla è nata una bella amicizia“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA