GF Vip, Sonia Bruganelli in lacrime “Quando si rompono coppie, temo sofferenza dei figli”/ C’entra Bonolis?

Grandi emozioni nella scorsa puntata del GF Vip, con una Sonia Bruganelli commossa fino alle lacrime per il doloroso racconto di Wilma Goich sull’ex marito, Edoardo Vianello, e la presunta assenza nel dramma della malattia e della morte della loro figlia, Susanna. La reazione dell’opinionista del reality ha fatto scattare la curiosità di Alfonso Signorini sul perché fosse così intensa, e la moglie di Paolo Bonolis ha dato una risposta che, secondo alcuni, tradirebbe insicurezze nel suo rapporto con il conduttore.

Wilma Goich aveva affidato a un confessionale alcune rivelazioni sulla battaglia della figlia Susanna Vianello contro il male che, due anni e mezzo fa, l’avrebbe strappata alla vita, e non ha nascosto alcune note di amarezza per non aver mai avuto un chiarimento con l’ex marito dopo il lutto che ha segnato la loro esistenza. “Non è mai venuto in clinica“, ha raccontato Wilma Goich, dichiarando che Edoardo Vianello sarebbe stato praticamente assente anche quando la figlia stava per morire. Un ricordo drammatico balzato davanti alle telecamere che, durante la puntata di ieri, sembra aver colpito in modo particolare proprio Sonia Bruganelli tanto da spingere Signorini a volerne sapere di più.

Sonia Bruganelli crolla al GF Vip, “Quando si rompono le coppie…”

La reazione di Sonia Bruganelli al triste racconto di Wilma Goich ha attirato l’attenzione del conduttore del Grande Fratello Vip che, davanti alle sue lacrime in studio, non ha fatto a meno di chiederle il motivo di tanto trasporto. Durante la diretta in prima serata, Signorini ha affrontato il tema delle rivelazioni di Wilma Goich sull’ex marito “assente” durante la malattia e la morte della loro figlia, Susanna, “perché forse troppo preso dalla nuova famiglia“. Parole a cui Sonia Bruganelli ha risposto con un pianto che sembra aver accompagnato tutto il racconto, prima di rivelare al presentatore il perché di quella reazione.

“Sonia, ti ho vista particolarmente presa da questo racconto“, ha detto Alfonso Signorini rivolgendosi alla sua opinionista dopo la parentesi sulla storia di Wilma Goich e Edoardo Vianello. “Sì – ha risposto Sonia Bruganelli –, perché è la mia paura più grande, quando si rompono le coppie la mia paura più grande è che poi debbano subire i figli. È terribile“. Secondo quanto spiegato dalla Goich, tra lei e l’ex marito non ci sarebbe mai stata occasione di confronto su quanto successo, e addirittura si sarebbe trovata da sola, in clinica, nel momento in cui Susanna Vianello moriva. “Non è neanche venuto a casa. Quando gli ho detto che bisognava ricoverare nostra figlia lui ha pensato a tutto devo dire, ha parlato col professore, ha trovato la clinica, ma non è mai venuto in clinica, mai. Perché lei, Frida (la nuova compagna, ndr), diceva che avrebbe preso il Covid. Doveva essere lì con me e questo non lo dimenticherò mai. Ho dovuto dirgli al telefono che Susanna non c’era più, lui non si è mosso da casa, questa è la realtà, non so perché, doveva essere lei a dire ‘Vai’, questa è una moglie. Questa è una donna che capisce. Se non l’ha fatto un po’ di colpa ce l’ha, ma la maggior parte ce l’ha lui perché doveva dire ‘Non me ne frega un cavolo, vado da mia figlia’“.











