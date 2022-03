Gf vip, Sonia Bruganelli promuove Soleil Sorge/ “L’unica che possa fare TV”

Grande fratello vip 6, Soleil Sorge fuori dalla Casa: parla Sonia Bruganelli

Contro ogni aspettativa del fandom, Soleil Sorge ha lasciato il Grande fratello vip 6 da eliminata alla 47esima diretta per poi tornare al reality Mediaset alla 48esima diretta dell’11 marzo 2022 su Canale 5, in qualità di ospite in studio, nelle vesti di ex gieffina, ma prima- sul suo conto- traccia primo un bilancio in positivo Sonia Bruganelli. Tra le Instagram stories condivise con gli utenti, l’opinionista del reality dei vip -in vista della nuova diretta della Casa nonché semifinale del reality dei vipponi- promuove a pieni voti Soleil come personaggio tv, tanto da fare una previsione rosea sul suo futuro per ciò che concerne la professione, nonostante il mancato arrivo della nord-americana alla finale del reality: “Ho apprezzato molto la coerenza e la forza di Soleil Sorge, e credo che sia l’unica a poter fare qualcosa di importante in TV”.

Parole che stanno letteralmente circumnavigando la rete, complice l’esultanza dei fan della nordamericana che ringraziano a suon di retweet e condivisioni via social la promozione a pieni voti che la consorte di Paolo Bonolis riserva a Soleil Sorge, per il ruolo di entertainer nel piccolo schermo coperto nella Casa dei vipponi. Soleil Sorge può dirsi la colonna portante del Grande fratello vip 6, a conti fatti, a dispetto dei detrattori che riducono la sua esperienza tv vissuta nella Casa al ruolo di “terza incomoda” nel triangolo condiviso con i promessi sposi, Alex Belli e Delia Duran. “Senza Sole non è più la stessa cosa la Casa, per fortuna che la vedremo in tv…-scrive qualche utente a Sonia Bruganelli (e il riferimento è al preannunciato ingaggio di Soleil a La pupa e il secchione 2022 in arrivo), come emerge in un video diventato virale su Twitter- falle fare qualcosa anche tu”. E la spumeggiante Sonia replica, entusiasta di Soleil, anticipando una proposta di lavoro per lei in arrivo: “Sì, sì, certo, adesso io la ruberò al suo agente e nessuno lo sa ancora…”.

L’occhio pubblico si divide su Soleil Sorge, la rivelazione del Grande fratello vip 6

A margine della promozione a pieni voti di Soleil Sorge in quanto volto tv, giunta in pagella da Sonia Bruganelli al termine del soggiorno della nordamericana al Grande fratello vip 6, intanto, l’opinione dell’occhio pubblico non risparmia commenti, dividendosi molto. “La ruba al suo agente, grande Sonia” si legge tra i commenti di approvazione dei fan della nordamericana. Ma non mancano i detrattori sul futuro roseo dell’ex Uomini e donne in tv, pronosticato da Lady Bonolis: “Bella mer*a”.

Staremo a vedere se il personaggio dell’ex Gf vip, Soleil Sorge, così divisivo al momento, riuscirà mai a mettere d’accordo i telespettatori.

Ecco il video in cui Sonia dice che prenderà Soleil a lavorare.@Soleil_stasi FIERI DI TE ♥️#GFVIP #SoleArmy pic.twitter.com/dbP7J7zGYu — salpisc (@Salpisc24) March 10, 2022





