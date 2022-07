Gf vip, Sonia Bruganelli senza filtri su Totti-Blasi/ Le reazioni del web

Francesco Totti e Ilary Blasi sulla bocca di tutti, dopo la rottura: parla Sonia Bruganelli prima del Gf vip 7

La news sulla separazione ufficiale di Ilary Blasi e Francesco Totti, lanciata dai rispettivi comunicati stampa rilasciati dai due ormai ex coniugi, è sulla bocca di tutti e divide l’opinione generale tra le reazioni più disparate. Se una parte del popolo del web, rappresentata in primis dai fan della storica coppia, rilascia dei tweet nostalgici sugli ormai ex consorti vip, tra cui uno tra i più aggreganti al grido di “E’ caduta la monarchia”, dall’altra parte c’è chi come Simona Ventura (in quella che sembra essere una stoccata velata sferrata a Ilary Blasi, che in più occasioni aveva smentito la crisi con il “Pupone”) – a Il messaggero, rispetto alla news del momento- non nasconde che fosse un atto di responsabilità da parte di Francesco Totti e l’erede al timone de L’isola dei famosi di riportare la verità dei fatti. Questo, lasciando intendere che solo con le dichiarazioni veritiere si possano evitare gossip privi di fondamento e chiacchiericci sterili. Dunque, Super Simo approverebbe in pieno la scelta finale degli ex consorti di fare luce sulla loro rottura, seppur non siano ancora emersi i motivi ad essa legati. E in merito alla notizia più discussa del momento, non solo a livello nazionale ma di risonanza internazionale, si è espressa anche l’opinionista tv confermata nel cast del Grande fratello vip, per l’imminente Gf vip 7, ovvero Sonia Bruganelli.

Il pensiero di Sonia Bruganelli sulla rottura Totti-Blasi

Tramite un flash tweet rilasciato sul suo profilo Twitter, nel dettaglio, la consorte di Paolo Bonolis non ha lesinato dichiarazioni pubbliche sulla fine di una delle lovestory più amate dagli amanti del mondo del jet-set made in Italy, sorprendendo il popolo del web.

“Ogni parola spesa su una coppia che dopo molti anni si lascia è una ferita inferta ai figli che meriterebbero solo di affrontare i difficili e inevitabili cambiamenti di vita senza dover leggere nei minimi dettagli ciò che avrebbe portato mamma e papà a non amarsi più”, si legge tra le righe del tweet di Lady Bonolis. Insomma, il pensiero dell’opinionista del Gf vip 7 va in primis ai 3 figli di Ilary Blasi e Francesco Totti, Chanel, Isabel e Cristian, per i quali potrebbe rivelarsi dolorosa la risonanza mediatica generale, che, tra i suoi effetti più disparati, ora sortisce la notizia della rottura tra i genitori vip, Francesco Totti e Ilary Blasi. Un’opinione, quella di Lady Bonolis, che ora divide il popolo del web tra le reazioni social più disparate. “Leggere “visto che avevamo ragione? Avevamo dato noi per primi la notizia!” È stato agghiacciante. La notizia di un divorzio è una gara a chi l’annunciata prima? #tottieilary”, è il commento di un utente. “Condivido a pieno quello che dici tu Sonia, ma anche da parte loro nn c’è stata quella riservatezza voluta… Mi auguro che i loro figli non pensano per niente a tutto quello che noi commentiamo suo social…un abbraccio”, si legge poi in un altro tweet. E poi ancora: “Chi decide di far parte di un certo mondo dove l’apparire e l’esporre i sentimenti propri e altrui è la condizione per raggiungere il successo e goderne anche i benefici economici deve accettarne anche le conseguenze negative”.

