GF Vip: Sonia Bruganelli su Antonella: “Non la potevo vedere…”/ “Ora fa tenerezza…”

Il parere pungente di Sonia Bruganelli è ormai una costante al GF Vip; l’opinionista difficilmente si risparmia sia quando c’è da spendere buone parole che per stroncare qualche concorrente. L’attuale edizione ha raccontato però una particolare inversione di tendenza nel suo giudizio, in particolare nei confronti di Antonella Fiordelisi. Il rapporto a distanza tra le due era iniziato nel peggiore dei modi, con sfuriate in diretta piuttosto eloquenti.

Ancora iconica la discussione di qualche mese fa, quando Sonia Bruganelli stroncò Antonella Fiordelisi con una citazione netta: “Non ci provare minimamente a paragonarti a me, io lavoro a Mediaset da vent’anni, se vuoi te lo dico anche in inglese: don’t compare yourself to me, you’re not on my level”. Ebbene, oggi l’opinionista sembra ben lontata da quel giudizio così rabbioso; lei stessa ha infatti spiegato come sia arrivata a cambiare opinione nei confronti di Antonella Fiordelisi.

“All’inizio Antonella non la potevo vedere: poi però con il passare del tempo mi sono resa conto che, oggettivamente, i suoi limiti erano quelli“. Inizia così la spiegazione di Sonia Bruganelli offerta al GF Vip Party, in merito al cambio di opinione nei confronti di Antonella Fiordelisi. “La sua volontà di sembrare più forte, più splendida era limitata e quindi, quando mi rendo conto che le potenzialità sono quelle e più di quello non possiamo tirare fuori…“.

Il commento di Sonia Bruganelli continua poi entrando nel merito di alcune dichiarazioni rilasciate proprio da Antonella Fiordelisi, particolarmente criticate in quanto considerate presuntuose e lontane da una personalità che si dice umile. “Lei ha detto che ha fatto cose importanti riferendosi allo spot di Acqua e Sapone? Una che dice questa cosa, rispetto a Oriana che è furba, mi fa tenerezza. E’ quello che è: fa meno paura di quello che sembra, io ci riderei e scherzerei”. Non manca dunque anche la stoccata ad Oriana Marzoli, citata per avvalorare il suo cambio di opinione nei confronti di Antonella Fiordelisi.











