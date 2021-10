GF VIP, Sophie Codegoni rivelazione choc su Matteo Ranieri “Mai avuto contatto fisico”/ “A letto si girava..”

Sophie Codegoni torna a parlare del suo ex Matteo Ranieri nella Casa del Grande Fratello Vip 2021. Dopo le dichiarazioni fatte qualche settimana fa, quando ha confessato di essere certa che lui non avrà mai il coraggio di affrontarla nella Casa di fronte alle telecamere, la gieffina torna sull’argomento rottura dopo Uomini e Donne. In una chiacchierata con Alex Belli, Sophie si è sfogata, rivelando di non aver mai avuto contatti fisici con Matteo durante la loro relazione. “Farmi passare per quella che non voleva trovare l’amore e voleva fare la fashion blogger no. Erano tante cose…” ha esordito la Codegoni, parlando della rottura.

Così ha rivelato come l’avrebbe lasciata: “Quando è arrivato a casa mai per lasciarmi, è arrivato con l’amico con la macchina accesa, lui è sceso dalla macchina e mi ha detto: ‘A me non piaci ne fisicamente, ne caratterialmente, che cosa diciamo ai nostri fan?’. Ti giuro su mia madre, questo è stato il modo in cui mi ha lasciato.” ha detto a Belli.

Sophie Codegoni: “Mai avuto un contatto fisico con Matteo Ranieri”

Sophie Codegoni non si è limitata a raccontare come Matteo Ranieri l’avrebbe lasciata. L’ex tronista di Uomini e Donne è entrata nella sfera più intima del loro rapporto, rivelandone alcuni dettagli. “Sono un po’ sfigata, che ci deve fare”, e ha aggiunto “Per la prima volta mi sono sentita veramente brutta perché il tuo fidanzato che si gira dall’altra parte nel letto, e non ti da neanche un bacio, è tremendo. Noi non abbiamo mai avuto un contatto fisico”. Una rivelazione molto importante che potrebbe scaturire la replica piccata del suo ex e aprire un acceso botta e risposta.

