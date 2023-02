GF Vip, Stefano Fiordelisi: l’appello del padre di Antonella/ “Fatele una sorpresa!”

Stefano Fiordelisi preoccupato per sua figlia Antonella: “La situazione è…”

La situazione al Grande Fratello Vip inizia a farsi sempre più incandescente, ogni settimana che passa. Diversi concorrenti, anche i più veterani, rischiano di vedere sfumare il sogno di trionfare come nel caso di Antonella Fiordelisi. Dopo essere riuscita ad eludere il televoto praticamente per tutta l’edizione, grazie all’azione salvifica di Sonia Bruganelli che l’ha sempre eletta immune, è arrivato il momento anche per lei di fare i conti con la nomination. Sulla questione è sembrato preoccupato anche il padre della giovane, Stefano Fiordelisi, come dimostrato dagli ultimi post sui social.

GF Vip: Antonella Fiordelisi, parole forti contro Micol/ "Ora fa la santa, ma prima…"

Come se non bastasse, Antonella Fiordelisi sembra in combutta con buona parte della Casa del GF Vip, con una divisione in fazioni che la vede in una posizione di debolezza dal punto di vista del sostegno. A sottolinearlo è stato anche il padre della giovane campana, Stefano Fiordelisi, che dopo l’ultima diretta ha deciso nuovamente di intervenire sulla vicenda tramite il suo profilo social lanciando un duplice messaggio che, seppur breve, ritiene necessario per la figlia. “Situazione al limite”.

Edoardo e Antonella, nuova crisi al GF Vip per Micol/ "È mia amica, non mi allontano", lei sbotta!

Stefano Fiordelisi spera in una sorpresa al GF Vip per sua figlia Antonella

Il messaggio breve e conciso di Stefano Fiordelisi, padre di Antonella, era chiaramente riferito alle accese discussioni osservate nel corso della diretta che hanno visto la giovane piuttosto tartassata dalle critiche di alcuni coinquilini. Inoltre, il genitore non deve aver appreso con tranquillità la notizia della prima sfida al televoto per Antonella Fiordelisi, abituata a vivere da immune tale eventualità. Lo sconforto della giovane è stato evidente al punto da portare il padre, Stefano Fiordelisi, a lanciare un vero e proprio appello agli autori del GF Vip.

Antonella Fiordelisi, l'ex Gianluca: "Si è preparata copioni e frasi in latino"/ "Per non sembrare stupida…"

“Una ragazza deve arrivare, dopo 5 mesi, a pregare per poter avere una sorpresa: lo schifo che mi fate provare“. Questa la condivisione di un utente su Twitter, prontamente rilanciata da Stefano Fiordelisi, padre di Antonella, sul proprio profilo Instagram. A tale pensiero, il genitore ha aggiunto: “Almeno un’amica, fate questo sforzo!“. Palese dunque come anche l’uomo sia convinto di quanto sia ingiusto che per la figlia non sia riservata alcuna sorpresa volta a risollevarle il morale dopo le difficoltà delle ultime settimane, ancor di più ora che vive la difficile esperienza del televoto. Bisognerà attendere la prossima puntata per scoprire se l’appello di Stefano Fiordelisi sarà stato udito e accolto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA