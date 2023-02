GF Vip, Stefano Fiordelisi: sorpresa per la figlia Antonella?/ L’indizio social

Stefano Fiordelisi, la presenza costante sui social del padre di Antonella

Se Antonella Fiordelisi è tra le protagoniste indiscusse dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, il padre Stefano Fiordelisi domina per influenza sui social. Nel corso delle edizioni i contributi da parte di amici e parenti dei concorrenti è cosa ovvia, ma il padre della showgirl campana è stato forse il più “coinvolto” di sempre. Dalle frecciatine nemmeno tanto velate, passando per le critiche alla produzione e al conduttore Alfonso Signorini fino agli appelli in supporto della figlia.

Ilenia Virno, chi è la migliore amica di Antonella Fiordelisi/ Sorpresa al GF Vip e avvertimento per Edoardo?

Stefano Fiordelisi è riuscito a ritagliarsi una figura da protagonista sui social grazie alla presenza di sua figlia, Antonella Fiordelisi, al GF Vip. E’ da tempo però che la giovane non riceve una visita particolare, soprattutto considerato il momento difficile con il fidanzato Edoardo Donnamaria e l’ombra del televoto che incombe. Chiaramente, il tutto non è sfuggito a Stefano Fiordelisi che tra i suoi ultimi interventi social in supporto della figlia si è pronunciato senza tanti giri di parole. “Situazione al limite” aveva scritto in una storia su Instagram alcuni giorni fa, in vista del rischio eliminazione previsto per la precedente puntata.

Oriana e Daniele, lite e scenata di gelosia per Martina/ Marzoli furiosa: "Vogliono mandarmi fuori di testa!"

Stefano Fiordelisi e il momento difficile di sua figlia Antonella: l’appello su Instagram

Già in occasione della nomination della scorsa puntata per Antonella Fiordeisi, il padre Stefano aveva cercato di scuotere la produzione del GF Vip con un appello piuttosto particolare in supporto della figlia. Sfruttando alcuni post pubblicati sui social, si era infatti unito al coro di chi chiedeva a gran voce una bella sorpresa per la showgirl napoletana. Eppure, in quell’occasione a dominare è stato il silenzio; o meglio, Alfonso Signorini non si pronunciò sulla possibilità e fecero da protagoniste ancora una volta le liti con il fidanzato Edoardo Donnamaria.

Bruganelli contro Spartani al GF Vip: "Accordi per nomination"/ Web sbotta e incastra Antonella con un video

Viste le premesse, è lecito pronosticare che la tanto attesa e richiesta sorpresa per Antonella, con il padre Stefano Fiordelisi in prima linea, possa arrivare proprio nel corso della puntata di questa sera. Diversi sono gli indiziati per rivestire tale ruolo e in particolare proprio il genitore. La sua influenza costante sul web e il rapporto che sembra più che viscerale con la figlia Antonella Fiordelisi basterebbero come buoni motivi per un suo intervento in trasmissione. Chiaramente, il GF Vip ci ha abituati nel corso degli anni a verdetti e scelte tutt’altro che scontati; dare per certa la presenza di Stefano Fiordelisi come sorpresa per la figlia Antonella sarebbe dunque un azzardo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA